Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
День картофельного поля
Театральный ужин
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Спорт 01.09.2025 15:120 Президент Федерации ГТО Псковской области стала гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 06.09.2025 09:200 «Изборское Свече» в Мальской долине. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.09.2025 22:270 Завершился первый день фестиваля воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО 05.09.2025 21:160 Привязные подъёмы аэростатов начались на фестивале в Мальской долине 05.09.2025 14:210 Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных 05.09.2025 09:150 Матч «Луки-Энергия» — «Спартак-2» в Великих Луках пройдет без зрителей
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 02.09.2025 11:113 Стали известны подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

«Изборское Свече» в Мальской долине. ФОТОРЕПОРТАЖ

06.09.2025 09:20|ПсковКомментариев: 0

Первый день фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» прошёл 5 сентября в живописной Мальской долине. Ранним утром состоялись первые полеты, а вечером провели основное мероприятие «Изборское Свече».

Наземная программа на территории парка активного отдыха Мальская долина началась с привязных подъёмов аэростатов, а закончилась ночным свечением и концертом. Во время культурной программы выступили Паша Данилов, Тахир Ташпулатов и Dj Pablo. Фестиваль продлится три дня и закончится вечерним полетом в воскресенье.

Подробнее смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 210 человек
06.09.2025, 09:400 Тройное ДТП произошло на трассе Р-23 «Псков» 06.09.2025, 09:200 «Изборское Свече» в Мальской долине. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2025, 09:000 Международный день рыжих людей отмечается сегодня 05.09.2025, 22:270 Завершился первый день фестиваля воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО
05.09.2025, 22:000 Причины гормонального дисбаланса перечислила эксперт по биохакингу 05.09.2025, 21:491 Великолучане вспоминали защитников города при обороне в Ливонской войне 05.09.2025, 21:421 На Дне псковской деревни Борисовичи застройщик сдал многоквартирный дом 05.09.2025, 21:350 Псковский театр драмы опубликовал афиши октября и ноября
05.09.2025, 21:160 Привязные подъёмы аэростатов начались на фестивале в Мальской долине 05.09.2025, 21:000 МВД предупредило о направленной на пенсионеров мошеннической рассылке 05.09.2025, 20:400 Оркестровые хиты исполнили военные музыканты на площади Музейщиков в Пушкинских Горах. ФОТО 05.09.2025, 20:200 «Посвящение в учение» прошло в псковском музее
05.09.2025, 20:000 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 05.09.2025, 19:400 Как вернуть часть расходов на обучение, рассказали псковичам в налоговой 05.09.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 6 сентября 05.09.2025, 19:000 Посвящение в первоклассники состоялось в Острове
05.09.2025, 18:400 Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле 05.09.2025, 18:150 Сфотографироваться с БЦОшкой и смастерить брелок предлагают псковичам 6 сентября 05.09.2025, 18:080 У «Почты России» через суд изъяли здания на улице Вокзальной в Пскове 05.09.2025, 18:000 «Семейные ценности» с Евгением Васильевым: как сберечь здоровье детей. ВИДЕО
05.09.2025, 17:580 Суд избрал для Тарасовой по делу о наркотиках запрет определенных действий 05.09.2025, 17:570 Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений 05.09.2025, 17:550 Псковичей приглашают на экскурсию по Варлаамовскому углу 05.09.2025, 17:510 Рисунок Виктора Цоя выставлен на аукцион со стартовой ценой 1,5 млн рублей
05.09.2025, 17:430 Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок 05.09.2025, 17:390 Псковский врач объяснил, почему важно вакцинироваться 05.09.2025, 17:320 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ. ВИДЕО 05.09.2025, 17:300 Гастроэнтеролог скоро начнет работать в псковской городской детской поликлинике
05.09.2025, 17:150 Фотофакт: Площадь Музейщиков в Пушкинских Горах готова к концерту «Михайловского бастиона» 05.09.2025, 17:100 В Пскове состоялось предварительное слушание по делу журналиста Дениса Камалягина* 05.09.2025, 17:000 Полное лунное затмение смогут наблюдать псковичи 7 сентября 05.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 5 сентября
05.09.2025, 16:570 Минцифры опубликовало список работающих ресурсов при отключении интернета 05.09.2025, 16:540 Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове 05.09.2025, 16:450 Гуманитарную помощь на фронт отправили депутаты Псковского областного Собрания 05.09.2025, 16:441 Депутат предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе
05.09.2025, 16:430 Начался ремонт дорожного покрытия вблизи жилых домов на улице Рокоссовского в Пскове 05.09.2025, 16:291 Реплика Константина Калиниченко: Импотенция, как и было сказано 05.09.2025, 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025, 16:120 В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района
05.09.2025, 16:081 Подростка из Пустошки будут судить за фейк о готовящемся взрыве школы 05.09.2025, 15:570 Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции 05.09.2025, 15:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 5 сентября 05.09.2025, 15:520 «Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ
05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове 05.09.2025, 15:430 Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!» 05.09.2025, 15:380 Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным 05.09.2025, 15:350 В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс
05.09.2025, 15:342 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы 05.09.2025, 15:300 2,6 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области 05.09.2025, 15:250 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 6 сентября 05.09.2025, 15:160 Нашествие ядовитых пауков зафиксировали на юге России
05.09.2025, 15:150 Органные шедевры Мендельсона прозвучат для псковичей 7 сентября 05.09.2025, 15:040 Росстат отметил замедление роста промпроизводства в июле до 0,7% 05.09.2025, 14:520 Под ногами Довмонта: что нашли археологи на месте будущего памятника в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка
05.09.2025, 14:480 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия. ВИДЕО 05.09.2025, 14:322 Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе 05.09.2025, 14:260 Ольга Евстигнеева: Каждый ветеран находится на нашем обеспечении 05.09.2025, 14:210 Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных
05.09.2025, 14:180 С охранной организации взыскали почти миллион рублей за кражу денег из великолукского магазина  05.09.2025, 14:120 Более 26 млн рублей составил ущерб от пожаров в Псковской области с начала года 05.09.2025, 14:050 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк 05.09.2025, 13:580 Подготовку к отопительному сезону обсудили в Великолукской гордуме
05.09.2025, 13:500 Вся жизнь детей теперь в телефонах — Евгений Васильев 05.09.2025, 13:470 Туман ожидается на территории Псковской области ночью и утром 6 сентября 05.09.2025, 13:420 Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней 05.09.2025, 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности?
05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены 05.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым 05.09.2025, 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках 05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО
05.09.2025, 12:470 Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash 05.09.2025, 12:440 44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом 05.09.2025, 12:300 Как сберечь здоровье детей, расскажет доктор Васильев в программе «Семейные ценности»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru