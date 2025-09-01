Спорт

«Изборское Свече» в Мальской долине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый день фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» прошёл 5 сентября в живописной Мальской долине. Ранним утром состоялись первые полеты, а вечером провели основное мероприятие «Изборское Свече».

Наземная программа на территории парка активного отдыха Мальская долина началась с привязных подъёмов аэростатов, а закончилась ночным свечением и концертом. Во время культурной программы выступили Паша Данилов, Тахир Ташпулатов и Dj Pablo. Фестиваль продлится три дня и закончится вечерним полетом в воскресенье.

Подробнее смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.