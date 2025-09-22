Спорт

В Великих Луках пройдет первенство СЗФО по дзюдо

Первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо состоится с участием 75 спортсменов из семи регионов — Архангельской, Псковской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Коми, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации дзюдо Псковской области Владимир Владимиров.

Мероприятие начнётся 27 сентября в 12:00 в Великих Луках в спортивном комплексе «Стрелец».

На первенстве Северо-Запада имеют право выступать победители региональных этапов. Лучшие попадут в сборную округа и примут участие в чемпионате России.

К участию допускаются молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. По словам Владимира Владимирова, чаще всего это спортсмены в возрасте 19–20 лет. Победители получат медали и грамоты.