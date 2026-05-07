Хоккеисты из Псковской области одержали первую победу на фестивале НХЛ в Сочи

Хоккеисты из Псковской области одержали победу над командой «Мустанг» из Томска со счетом 1:0 в матче дивизиона «Любитель 40+» Лиги будущих чемпионов. Игра состоялась 6 мая в Сочи, сообщили в сообществе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

В первом периоде команды не смогли забить ни одного гола, однако во втором Дмитрий Курносов открыл счет, воспользовавшись передачами Алексея Сергеенко и Константина Никитина. В третьем периоде ни одной из команд не удалось изменить результат.

Победа стала первой для команды «Красный Город» на фестивале НХЛ в Сочи, до этого обе команды проиграли свои матчи.