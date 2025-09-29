Спорт

Алексей Коровкин с Вишней взяли Кубок Псковской области по следовой работе

Кубок Псковской области по следовой работе состоялся 27 и 28 сентября в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта региона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Смоленска, Пскова, Великих Лук, Уфы и Санкт-Петербурга.

Фото: министерство спорта Псковской области

Победителем стал Алексей Коровкин из Смоленска со своим питомцем Вишня из «Смоленской крепости». Он набрал 190 баллов, из которых первое испытание — 94, второе — 96.

Второе место заняла Марина Французова из Москвы с малинуа Arvendell Cool, набравшая 188 баллов (96 и 92).

Третье место у Даниэлы Панковой из Великих Лук с малинуа Arvendell Brunhilda. Ее итоговый результат составил 185 баллов — 95 и 90.