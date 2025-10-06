Спорт

Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике состоится в Пскове

Межмуниципальный турнир «Кубок памяти Людмилы Чернышевой» пройдет 10–12 октября в спортивном комплексе «Олимп» по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11а, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Ольга Куликова.

Мероприятие начнется в 11:00. В соревнованиях примут участие около 160 гимнасток, рожденные в 2017 году и старше. Участницы выступят в индивидуальных и групповых дисциплинах, включая упражнения в двойках и тройках.

К участию приглашаются все желающие гимнастки.

Победителей наградят медалями, грамотами, а также вручат поощрительные призы и сувениры.

Людмила Чернышева значительную часть жизни отдала развитию художественной гимнастики в городе Пскове. После окончания Великолукского филиала Ленинградского института физической культуры им П.Ф. Лесгафта с 1976 года по 1997 год работала тренером по художественной гимнастике в ДЮСШ города Пскова, с 1997 по 2005 год работала заведующая отделением художественной гимнастики спортивного клуба «Пауэр». С 2005 года по сентябрь 2019 года являлась директором МБУ ДО ДЮСШ «Гармония». Являлась заместителем председателя Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики».

Имела высшую тренерскую категорию, являлась судьей первой категории по художественной гимнастике. Большое внимание уделяла развитию школы. Людмила Чернышева подготовила 15 мастеров спорта по художественной гимнастике. Ее воспитанницы достойно защищали спортивную честь города на соревнованиях различного уровня.

Людмила Чернышева в 2000 году награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта», в 2003 году медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», в 2010 году почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».