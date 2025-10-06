Спорт

Псков на один день стал столицей джампинга

В минувшую субботу Псков стал столицей джампинга на один день. В городе проходил второй открытый Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Федор Егоров

В соревнованиях в стенах универсального спортивного комплекса «Олимп» приняли участие более 130 спортсменов, которые сразились в 14 номинациях. Среди участников были псковичи, а также гости из Москвы, Иваново, Республики Беларусь, Витебска, Железнодорожного, Великого Новгорода, Костромы, Санкт-Петербурга, Сестрорецка.

Победители получили заслуженные награды, медали, призы и подарки от партнеров мероприятия.

В торжественной церемонии открытия Кубка приняли участие председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров, президент Федерации джампинг-фитнеса России Екатерина Касперович и председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области Виктория Тренина. Для судейства Кубка в Псков приехали опытные эксперты со всей России — Дарина Пучкова (Ярославль), Ольга Кулешова (Московская область) Татьяна Смолянская (Москва), Алеся Константинова (Витебск, Беларусь) , Ольга Стадниченко (Санкт-Петербург) и другие судьи.

«Стоит отметить, что свои силы могли попробовать как уже состоявшиеся спортсмены, так и те, кто только в начале своей спортивной карьеры, невзирая на возраст! Линейка возрастов участников в этом году начиналась с четырех лет и заканчивалась где-то далеко за 50-ю годами», - уточнили организаторы.

Во время проведения Кубка велась прямая трансляция.