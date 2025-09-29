Спорт

Представлены судьи второго Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области

Уже завтра, 4 октября, состоится второй Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. В рамках мероприятия будут работать три судейские бригады, каждая из которых будет оценивать свои направления — спортивные, фестивальные и джампинг-стар.

Основная судейская коллегия в спортивном направлении:

Дарина Пучкова (Ярославль) — главный судья Федерации джампинг-фитнеса России, председатель регионального отделения в Ярославской области. Екатерина Касперович (Москва) — президент Федерации джампинг-фитнеса России. Ольга Кулешова (Московская область) – главный судья соревнований — член правления регионального отделения Московской области, спортсмен, инструктор, тренер и судья по джампинг-фитнесу с 2020 года. Главный судья соревнований с 2024 года. За плечами большой опыт участия в кубках федерации различных уровней. Татьяна Смолянская (Москва) — судья Федерации джампинг-фитнеса России с 2022 года, опыт судейства - более 19 региональных кубков, тренер детской команды «Выше неба», неоднократных серебряных призеров Кубков России 2021, 2022, Кубков Москвы 2023, 2024, Костромы 2025, золотых призеров региональных Кубков Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля 2024. Алеся Константинова (Витебск, Беларусь) — старший преподаватель кафедры физической культуры Витебского государственного медицинского университета. Инструктор, тренер спортивной команды, судья по джампинг-фитнесу. Ольга Стадниченко (Санкт-Петербург) — тренер групповых программ джампинг-фитнеса, fit rock, судья, фитнес-тренер групповых программ. Алена Рулева (Псков) – стажер, тренер АНО «ЦВГиПС «Вики спорт».

4 октября в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района состоится праздник спорта, пройдут соревнования как в категории соло, так и групповые выступления от 3 до 15 человек. Организаторы отметили, что самым юным спортсменам едва исполнилось 4 года, а самым взрослым «немного за 50».

Напомним, в рамках Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области 4 октября объявлена новая номинация федерации, включенная в регламент с октября 2023 года — jumping star.

«Приглашаем всех болельщиков принять участие и поболеть за спортсменов уже завтра!» - обратились к псковичам и гостям региона организаторы.