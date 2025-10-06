Спорт

Великолучане одержали две победы на Кубке мира по кикбоксингу

Спортсмены из Великих Лук завоевали две золотые и одну бронзовую медали на международном турнире по кикбоксингу - Кубке мира XI World Cup Diamond, который проходил с 5 по 10 октября в Чебоксарах, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Турнир собрал юных спортсменов из различных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в Кубке приняли участие 1036 участников из 10 стран мира.

Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены спортивной школы «Витязь», клуба единоборств «Отечество».

В результате упорных и бескомпромиссных поединков спортсмены завоевали два «золота» и «бронзу». Первое место получили Данил Речкин и Елизавета Шуднева , третье место у Николая Ершова. Подготовил спортсменов Сергей Москалев.