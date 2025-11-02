Спорт

ФК «Луки-Энергия» завершил сезон ничьей в Подмосковье

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел заключительный матч в первенстве России во второй лиге (дивизион Б, группа 2).

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня подопечные главного тренера Сергея Осадчука встретились на выезде с футболистами команды «Леон-Сатурн» (Раменское, Московская область).

Матч завершился со счетом 1:1. На 52-й минуте Рустам Вазитдинов вывел хозяев поля вперед, однако 17 минут спустя гости отыгрались. Гол на счету Геннадия Никитина.

Таким образом, ФК «Луки-Энергия» набрал в этом сезоне 30 очков и занял в первенстве России 12-е место при пятнадцати участниках турнира. Победителем соревнований досрочно стал «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.