Спорт

Великолукские лучники завоевали медали на всероссийском турнире «Кубок сильнейших»

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок сильнейших» торжественно завершились в Великих Луках. Три соревновательных дня, с 17 по 19 ноября, в лучном зале шла борьба. Турнир объединил 288 лучников из 28 регионов страны.

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки»

Как сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки», спортсменки из Псковской области показали отличные результаты.

Великолучанка Александра Савенкова подтвердила свой высокий класс, став победительницей турнира. В своем финальном поединке она выиграла у Екатерины Румянцевой из Ярославской области со счётом 146:142. Путь Александры Савенковой к золоту включал лидерство в квалификации и четыре победы в плей-офф.

Бронзовую медаль в этом же виде программы завоевала ещё одна представительница Великих Лук — Милана Мурзина. «В напряжённой борьбе она уступила в полуфинале будущей вице-чемпионке Екатерине Румянцевой с минимальным разрывом (144:145), но в поединке за третье место смогла собраться и одержать победу над Екатериной Строгоновой из Чувашии (143:139)», — уточнили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Помимо этого, в дисциплине «блочный лук» среди мужчин победил Илья Силаев из Псковской области.

Также команда женщин Псковской области (Ника Кондратюк, Милана Мурзина, Александра Савенкова) завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях в блочном луке.