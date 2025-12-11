Спорт

Областные соревнования по воркаут прошли в Пскове

Открытые областные соревнования по воркауту Псковской области «Фестиваль Воркаута 2025» прошли в Пскове, сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: фристайл и троеборье

«В этот раз мы увидели новые комбинации и не предсказуемые результаты по ряду спортсменов, что только подогревало интерес и мотивировало окружающих, все были огромные молодцы», - отметили представители спортсменов.

Призовые места распределились следующим образом:

Мальчики до 9 лет:

1 место — Илья Козельский, 2 место — Михаил Григорьев, 3 место — Леонид Мухин.

От 10 до 13 лет:

1 место — Макар Сорокин, 2 место — Дмитрий Савельев, 3 место — Никита Абрамов.

От 14 до 17 лет:

1 место — Андрей Чубуков, 2 место — Кирилл Черняк, 3 место — Сергей Нефедов.

От 18 лет и старше:

1 место — Алишер Абибулаев, 2 место — Амир Гараев, 3 место — Андрей Смирнов.

Девушки от 12 лет и старше:

1 место — Наоми Чендамбуя, 2 место — Полина Симутенкова, 3 место — Елизавета Матюшина.

Троеборье

Мальчики до 13 лет:

1 место — Александр Дмитриев, 2 место — Виктор Гаврилов, 3 место — Александр Григорьев.

От 14 до 17 лет:

1 место — Святослав Польских, 2 место — Иван Яблочкин, 3 место — Сергей Нефедов.

От 18 лет и старше:

1 место — Олег Леонтьев, 2 место — Константин Осипов, 3 место — Иван Надеин.

Девушки до 17 лет:

1 место — Наоми Чендамбуя, 2 место — Алиса Федорова, 3 место — Полина Симутенкова.