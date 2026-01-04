Первым посетителем музея спорта Псковского края в 2026 году стал депутат Госдумы Олег Матыцин

Депутат Государственной Думы, председатель парламентского комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин побывал в Великих Луках и познакомился с экспозицией музея спорта Псковского края. По итогам встречи он оставил запись в Книге почетных гостей. Прежде всего он выразил признательность руководству Великолукской государственной академии физической культуры и спорта за внимательное отношение к истории отечественного спорта. Также Олег Матыцин отметил вклад студентов ВЛГАФК в развитие и укрепление авторитета российского спорта на международной арене.

На фото: депутат Госдумы Олег Матыцин и директор музея спорта Псковского края Дмитрий Белюков

«Благодарю лично Дмитрия Анатольевича Белюкова (директор музея спорта Псковского края - ПЛН) за многолетнюю работу по созданию фонда музея и популяризацию знаний об отечественных спортивных героях. Желаю дальнейших успехов», - заключил Олег Матыцин.

Сотрудники музея в свою очередь поблагодарили гостя за внимание, высокую оценку работы, поддержку и добрые пожелания.

Напомним, до избрания депутатом Государственной Думы Олег Матыцин с 2020 по 2024 год являлся министром спорта Российской Федерации.