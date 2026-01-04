Спорт

Первым посетителем музея спорта Псковского края в 2026 году стал депутат Госдумы Олег Матыцин

0

Депутат Государственной Думы, председатель парламентского комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин побывал в Великих Луках и познакомился с экспозицией музея спорта Псковского края. По итогам встречи он оставил запись в Книге почетных гостей. Прежде всего он выразил признательность руководству Великолукской государственной академии физической культуры и спорта за внимательное отношение к истории отечественного спорта. Также Олег Матыцин отметил вклад студентов ВЛГАФК в развитие и укрепление авторитета российского спорта на международной арене.

На фото: депутат Госдумы Олег Матыцин и директор музея спорта Псковского края Дмитрий Белюков

«Благодарю лично Дмитрия Анатольевича Белюкова (директор музея спорта Псковского края - ПЛН) за многолетнюю работу по созданию фонда музея и популяризацию знаний об отечественных спортивных героях. Желаю дальнейших успехов», - заключил Олег Матыцин. 

Сотрудники музея в свою очередь поблагодарили гостя за внимание, высокую оценку работы, поддержку и добрые пожелания.

Напомним, до избрания депутатом Государственной Думы Олег Матыцин с 2020 по 2024 год являлся министром спорта Российской Федерации.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026