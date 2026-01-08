Спорт

Каким был спортивный год для Пскова, рассказал Борис Елкин

2025 год стал для Пскова временем впечатляющих спортивных достижений и роста массовой вовлеченности горожан в физкультуру. Такие итоги подвел глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Главной гордостью года стали новые чемпионы. За прошедший год подготовлено 2 174 новых разрядника, в том числе 102 кандидата в мастера спорта и 16 мастеров спорта. По словам главы, псковские спортсмены достойно представляли город на всех уровнях. Флаг города поднимался на пьедесталах почета 1 258 раз по итогам региональных, всероссийских и международных соревнований.

«Но настоящая сила спорта – в его доступности для каждого жителя», — подчеркнул Борис Елкин. 

В прошедшем году для псковичей всех возрастов было организовано более 460 физкультурных мероприятий: спартакиады для школьников, студентов и трудовых коллективов, декада инвалидов и десятки городских соревнований.

Значительное внимание было уделено развитию инфраструктуры. Так, на приобретение инвентаря для спортивных школ направлено почти 2,4 миллиона рублей из средств областного и городского бюджетов. Отдельно глава города поблагодарил правительство Псковской области за постоянную поддержку спортсменов. Уже после капитального ремонта с новым покрытием поля и современной системой освещения, обновленный стадион «Электрон» готов принимать новые спортивные события.

«В этом году мы вместе добьемся еще большего. Вперед, к новым рекордам, Псков!» — заключил Борис Елкин.
