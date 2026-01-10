В Великих Луках дан старт Всероссийскому турниру по самбо памяти Александра Матросова

В спортивном комплексе ВЛГАФК в Великих Луках стартовал ежегодный Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Соревнования, которые проходят при поддержке партии «Единая Россия» и партпроекта «Выбор сильных», собрали 130 спортсменов из 23 регионов России. Об этом сообщило местное отделение партии в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Единая Россия | Великие Луки» / «ВКонтакте»

На торжественной церемонии открытия турнира, который традиционно проходит в начале года, присутствовали почетные гости. Среди них:

Декан академии, депутат Великолукской городской Думы, член политсовета «Единая Россия» в Великих Луках Дмитрий Белюков;

Секретарь «Единой России» в Великих Луках Константин Максимов;

Сторонник партии, региональный координатор партпроекта «Выбор сильных», руководитель клуба единоборств «Отечество - Псковская область», председатель Общественной палаты города Великие Луки Владимир Владимиров;

Заведующая центром патриотических инициатив имени Александра Матросова Краеведческого музея города Великие Луки Елена Кондратович;

Главный судья соревнований, судья всероссийской категории (Санкт-Петербург) Павел Романов;

Заместитель руководителя регионального отряда «Дружина» Юрий Богданов.

Константин Максимов в приветственном слове подчеркнул, что в рамках партийного проекта «Выбор сильных» и благодаря активной работе его координатора Владимира Владимирова в городе и в Псковском регионе в течение года проходит немало статусных спортивных соревнований.

«Всероссийский турнир в Великих Луках памяти подвига Александра Матросова – это не просто старт очередного сезона, но и возможность юным и опытным самбистам прикоснуться к истории и вписать своё имя в историю патриотических спортивных традиций Великих Лук», – написали в местном отделении партии.