Спортсмены из Локни забрали «золото» на памятном турнире по футзалу

Локнянская футбольная команда забрала первое место на четвертом межмуниципальном турнире по футзалу, посвященном памяти чемпионов Кубка Псковской области по футболу 1962 года. Турнир прошел в спортзале Локнянской средней общеобразовательной школы, сообщили в окружной администрации. 

Фото здесь и далее: администрация Локнянского муниципального округа / «ВКонтакте»

Турнир собрал шесть команд, среди них «Пружинка» и «Кристалл» из Локни, спортивная школа «Олимп» и «Святогорец» из Пушкинских Гор, «Алмаз» и «Фортуна» из Новоржева. 

Команды были разделены на две группы по три коллектива. По итогам отборочных игр в полуфинал вышли четыре команды.
В первом полуфинале «Святогорец» в серии пенальти (2:0) одержал победу над своими земляками из СШ «Олимп» (счет в основное время — 2:2).

Во втором полуфинале сошлись две локнянские команды. «Кристалл» оказался сильнее «Пружинки» со счетом 1:0.

В матче за третье место «Пружинка» в серии пенальти (2:0) обыграла СШ «Олимп» (счет в основное время — 1:1).

Финальная игра была напряженной от первой до последней минуты, отметили в администрации. Судьбу матча решил единственный гол: «Святогорец» победил «Кристалл» со счетом 1:0.

 

Все призеры и победители были награждены медалями, грамотами и кубками, учрежденными администрацией Локнянского муниципального округа.

«Благодарим всех участников за яркую и честную борьбу! Занимайтесь спортом, укрепляйте традиции, гордитесь своей историей!» — призвали в администрации. 

