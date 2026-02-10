Великие Луки и Невель завоевали «бронзу» региональной Школьной баскетбольной лиги

В Пскове продолжается региональный финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В борьбе за третье место победу одержали женская команда из Великих Лук и мужская команда из Невеля. Турнир прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва «Барс», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В матче за «бронзу» среди девушек встретились команды средней общеобразовательной школы №12 города Великие Луки и школы №1 города Остров. В упорной борьбе великолучанки смогли одержать победу со счетом 49:41.

Не менее уверенно выступили юноши из школы №1 города Невеля. В матче против команды из Дно они контролировали ход игры и добились победы с результатом 63:37.

За право представлять Псковскую область на следующем этапе сражаются четыре коллектива среди девушек и столько же среди юношей, прошедших отбор в дивизионных соревнованиях.

Итоги баталий и имена новых чемпионов Псковской области станут известны уже сегодня.

Напомним, школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» открывает финальную страницу регионального этапа сезона 2025-2026 годов. Как уточнили организаторы, XIX сезон проекта вновь подтверждает статус лиги как одного из самых масштабных и значимых школьных спортивных проектов страны, объединяя сотни тысяч юных баскетболистов из разных уголков России.