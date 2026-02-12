 
Спорт

Юные псковичи выступили на Первых зимних международных спортивных играх Александра Невского

Первые зимние международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского прошли с 8 по 12 февраля в Ленинградской области. Сборная Псковского региона по лыжным гонкам и биатлону, в которую вошли юные спортсмены из Печорского муниципального округа и города Пскова, приняла участие в престижных соревнованиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта региона. 

В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из 25 регионов России. Юные спортсмены сборной Псковской области в возрасте 12-14 лет боролись за переходящий кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пяти видах спорта: хоккей с мячом, сноуборд-кросс, лыжные гонки, биатлон и выполнение нормативов ВФСК ГТО.

Для участников были организованы экскурсии по историческим местам, связанным с Александром Невским, посещение мемориалов, в том числе возложение цветов к мемориалу участникам специальной военной операции и мемориалу князю Александру Невскому «Молитва перед боем», а также мастер-классы и творческие встречи с известными олимпийскими спортсменами.

