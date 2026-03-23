Штанга вместо рецидива: как спорт меняет жизнь осуждённых в Псковской области

Занятия спортом в исправительных учреждениях — не просто физическая активность, а важный элемент воспитательной работы, способствующий дисциплине и исправлению осуждённых. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Псковской области и председатель регионального отделения Союза пауэрлифтеров России по Псковской области Андрей Элькин.

Спикер подтвердил, что в исправительных учреждениях региона созданы условия для занятий спортом — есть тренажёрные зоны и оборудование, включая штанги. По его словам, это во многом схоже с тем, что показывают в фильмах про американские тюрьмы, но главное — не просто наличие спортзалов, а их воспитательная функция.

Андрей Элькин подчеркнул, что работа с осуждёнными через спорт направлена на привитие им ценностей «разумного, доброго, вечного»: «Для осуждённых это, в первую очередь, дисциплина. Исправительный эффект в этом во всём однозначно есть. Меньше плохих мыслей в голове, дисциплина», - подчеркнул начальник отделения.

Особое внимание гость студии уделил положительному влиянию культурно‑массовых и спортивных мероприятий на процесс исправления. По его мнению, организованные занятия спортом помогают снизить уровень негативных мыслей, формируют самоконтроль и способствуют социальной адаптации.

«Определённые культурно‑массовые спортивные мероприятия положительно влияют в целом на исправление осуждённых наших ведомств», — отметил Андрей Элькин.

Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов проходят серьёзную физическую подготовку, но для осуждённых спорт — это не соревнование в уровне тренированности, а инструмент воспитания и перевоспитания. Регулярные тренировки и участие в спортивных событиях помогают формировать у осуждённых устойчивые позитивные привычки, которые могут сыграть важную роль после освобождения.