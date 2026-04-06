Стали известны имена победителей «Кубка города Пскова 2026» по настольному теннису

Турнир по настольному теннису под названием «Кубок города Пскова 2026» прошел в Пскове. Соревнования собрали 43 спортсмена. По итогам турнира прошёл отбор 22 теннисистов для участия в «Кубке Псковской области». Об этом сообщил глава федерации настольного тенниса Пскова, вице-спикер Псковского областного Собрания и руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Страница социальной сети «ВКонтакте» Юрия Сорокина

В женском разряде первое место заняла Анастасия Ильина из клуба Nordman. Второе место досталось Анастасии Яблочкиной из Пскова, а третье место заняла Валерия Маренкова, также представляющая клуб Nordman. 

В мужском разряде все призовые места заняли спортсмены из клуба Nordman: победу одержал Вадим Барышников, вторую позицию занял Виталий Шудегов, а третье место  Олег Дмитриев.

«Поздравляем победителей! Так держать! Желаем успешных игр на Кубке Псковской области, который пройдёт 25-26 апреля в Великих Луках», - поздравил победителей Юрий Сорокин.

