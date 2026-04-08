Стала известна программа Пасхального спортивного фестиваля-2026 в Псковской области

Пасхальный спортивный фестиваль состоится в Псковской области с 25 апреля по 3 мая. Основные мероприятия пройдут в Гдове, Великих Луках и Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В программе — соревнования по баскетболу 3х3, самбо, настольному теннису, шахматам, армрестлингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу и другим дисциплинам.

Также участники смогут сдать нормативы комплекса ГТО, попробовать свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, русском жиме и гонках на гребном тренажёре.

Для детей и молодёжи проведут товарищеский турнир по футболу и турнир по самбо. В Финском парке Пскова организуют цирковой и гимнастический мастер-классы, а завершится фестиваль концертом творческих коллективов и торжественным награждением победителей.

Для участия в соревнованиях на 2 мая требуется предварительная регистрация, а 3 мая — регистрация на площадке с 11:00 до 13:00. Всем участникам необходима медицинская справка о состоянии здоровья по форме №1144н.

