 
Спорт

Стала известна программа Пасхального спортивного фестиваля-2026 в Псковской области

0

Пасхальный спортивный фестиваль состоится в Псковской области с 25 апреля по 3 мая. Основные мероприятия пройдут в Гдове, Великих Луках и Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Изображение здесь и фото далее: группа «Пасхальный спортивный фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте»

В программе — соревнования по баскетболу 3х3, самбо, настольному теннису, шахматам, армрестлингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу и другим дисциплинам.

Также участники смогут сдать нормативы комплекса ГТО, попробовать свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, русском жиме и гонках на гребном тренажёре.

Для детей и молодёжи проведут товарищеский турнир по футболу и турнир по самбо. В Финском парке Пскова организуют цирковой и гимнастический мастер-классы, а завершится фестиваль концертом творческих коллективов и торжественным награждением победителей.

Для участия в соревнованиях на 2 мая требуется предварительная регистрация, а 3 мая — регистрация на площадке с 11:00 до 13:00. Всем участникам необходима медицинская справка о состоянии здоровья по форме №1144н.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в фестивале и провести выходные активно и с пользой для здоровья.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026