Пасхальный спортивный фестиваль впервые пройдет в Великих Луках

Впервые Пасхальный спортивный фестиваль пройдёт в центрах сразу двух епархий Псковской митрополии: в Пскове и Великих Луках. Пока точно утверждены даты: с 1 по 3 мая. Организаторы уже развернули полномасштабную подготовку и обещают в ближайшее время обнародовать программу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Спортивный фестиваль «ПасхаСпортFest» проводился впервые в 2024 году в рамках реализации взаимодействия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, прихода храма Святой Великомученицы Варвары города Печоры и Печорского муниципального округа. Цель - популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.

В 2025 году по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея фестиваль переехал в столицу региона с называнием «Пасхальный спортивный фестиваль» и проводился Псковской епархией совместно с комитетом по спорту Псковской области и администрацией Пскова.

В Великолукской епархии уточнили, что развитию спорта и взаимодействию со спортивным сообществом Русская православная церковь уделяет большое внимание. На днях в Ленинградской области завершились масштабные Зимние спортивные игры святого князя Александра Невского и форум «Вера и спорт», в которых участвовали команды из митрополий и епархий 25 регионов России. В 2026 году в Псковской епархии уже состоялся Рождественский спортивный фестиваль.

Православный спортивный фестиваль пройдёт в Великих Луках впервые.