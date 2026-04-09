В Пскове пройдёт чемпионат Северо-Западного округа по теннису

Отборочный и основной этапы чемпионата Северо-Западного федерального округа по теннису пройдут с 11 по 19 апреля в деревне Писковичи Псковского муниципального округа, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселев.
Мероприятие начнётся в 09:00. Планируется, что будет примерно 50-60 участников, четверо (2 юноши и 2 девушки) из которых будут представлять Псковскую область.
Участники чемпионата состоят в сборной региона по теннису и занимаются им более 10 лет.
Предварительно, награждение пройдёт в субботу, 18 апреля.
По итогам чемпионата победители поедут на чемпионат России по теннису.