 
Спорт

В Пскове пройдёт чемпионат Северо-Западного округа по теннису

Отборочный и основной этапы чемпионата Северо-Западного федерального округа по теннису пройдут с 11 по 19 апреля в деревне Писковичи Псковского муниципального округа, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселев.

Мероприятие начнётся в 09:00. Планируется, что будет примерно 50-60 участников, четверо (2 юноши и 2 девушки) из которых будут представлять Псковскую область.

Участники чемпионата состоят в сборной региона по теннису и занимаются им более 10 лет.

«Всего планируется провести турниры в трёх номинациях: женская одиночная, мужская одиночная и парный микс. Победителей и финалистов наградят кубками и медалями, также планируется, что Nordman предоставит призы» - комментирует Олег Киселев.

Предварительно, награждение пройдёт в субботу, 18 апреля.

По итогам чемпионата победители поедут на чемпионат России по теннису.  

