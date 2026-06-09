О развитии тенниса в Пскове и успехах местных теннисистов рассказал президент региональной федерации тенниса, тренер Олег Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). По словам гостя студии, около 1,5 тысячи человек занимаются теннисом в Псковской области.

Федерация тенниса Псковской области начала свою работу в 2016 году. С этого момента теннис в регионе развился до уровня участия во всероссийских чемпионатах с присвоением спортсменам званий кандидатов в мастера спорта и мастеров.

«Если взять срез примерно лет 10, как федерация начала работать, двигаться вперед, развиваться, то в целом неплохо, очень даже неплохо. Если взять по разрядам, за последние, наверное, лет пять наши спортсмены получили больше 10 разрядов в кандидаты в мастера спорта. Буквально два года назад на чемпионате СЗФО наш спортсмен Олег Тягунов получил звание мастера спорта. В целом двигаемся, конечно, не без проблематики, но развиваемся», — комментирует прогресс теннисного спорта в Псковской области Олег Киселев.

В этом году псковский теннисист Павел Тиняев имеет все шансы на то, чтобы поехать на первенство России по теннису. Это важный момент в истории региона, так как это будет первое участие теннисиста из Псковской области в соревновании такого уровня.

«В ближайшие дни станет известно, попадает наш спортсмен Павел Тиняев на первенство России по очкам или нет. Он сейчас в заявке, ждем, когда обновится рейтинг. Если не попадает, будем звонить в Москву и просить свободную карту (это специальное приглашение для игрока, который по определенным критериям не может участвовать в турнире на общих основаниях, например, из-за низкого рейтинга - ред.), потому что это будет первый выезд наших спортсменов на первенство России», — комментирует Олег Киселев.

Президент Псковской областной федерации тенниса также отмечает, что «наши» спортсмены принимают участие в соревнованиях «Олимпийские надежды России», которые проходят в основном в Казани, Москве, Екатеринбурге и других городах России, занимают призовые места на всероссийских соревнованиях: «Сейчас в Тосно был турнир всероссийской категории, Василий Солдатенков, не в одиночке, правда, а в паре, занял второе место. То есть во всероссийских соревнованиях процесс у нас идет, двигаемся».

В Псковской области теннисное направление развивается. Помимо профессионалов, также очень много любителей. «Сейчас занимаются теннисом в районе 1,5 тысячи человек. Если мы берем всю область, это, соответственно, в Великих Луках, в Пушкинских Горах, на базе «Алоль» тоже есть теннисный корт, тренер, работают над этим. Выездных мероприятий не так много, и в основном они проходят в Пскове и в Великих Луках», — отмечает Олег Киселев.

Спортивная конкуренция Пскова и Великих Лук известна по всей области. Но в контексте активности теннисного спорта определенного лидера среди городов нет, резюмирует Олег Киселев: «Сравнивать Псков и Великие Луки не нужно, мы все выступаем за один регион. Но если так брать, по внутренним соревнованиям, то 50 на 50».