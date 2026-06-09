О развитии тенниса в Пскове и успехах местных теннисистов рассказал президент региональной федерации тенниса, тренер Олег Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). По словам гостя студии, около 1,5 тысячи человек занимаются теннисом в Псковской области.
Федерация тенниса Псковской области начала свою работу в 2016 году. С этого момента теннис в регионе развился до уровня участия во всероссийских чемпионатах с присвоением спортсменам званий кандидатов в мастера спорта и мастеров.
В этом году псковский теннисист Павел Тиняев имеет все шансы на то, чтобы поехать на первенство России по теннису. Это важный момент в истории региона, так как это будет первое участие теннисиста из Псковской области в соревновании такого уровня.
Президент Псковской областной федерации тенниса также отмечает, что «наши» спортсмены принимают участие в соревнованиях «Олимпийские надежды России», которые проходят в основном в Казани, Москве, Екатеринбурге и других городах России, занимают призовые места на всероссийских соревнованиях: «Сейчас в Тосно был турнир всероссийской категории, Василий Солдатенков, не в одиночке, правда, а в паре, занял второе место. То есть во всероссийских соревнованиях процесс у нас идет, двигаемся».
В Псковской области теннисное направление развивается. Помимо профессионалов, также очень много любителей. «Сейчас занимаются теннисом в районе 1,5 тысячи человек. Если мы берем всю область, это, соответственно, в Великих Луках, в Пушкинских Горах, на базе «Алоль» тоже есть теннисный корт, тренер, работают над этим. Выездных мероприятий не так много, и в основном они проходят в Пскове и в Великих Луках», — отмечает Олег Киселев.
Спортивная конкуренция Пскова и Великих Лук известна по всей области. Но в контексте активности теннисного спорта определенного лидера среди городов нет, резюмирует Олег Киселев: «Сравнивать Псков и Великие Луки не нужно, мы все выступаем за один регион. Но если так брать, по внутренним соревнованиям, то 50 на 50».