«Беседка»: Дмитрий Белюков о развитии спорта в стране и в нашем регионе

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о развитии спорта в России и в псковском регионе. Деятельность Музея спорта и олимпийского движения, чемпионат мира по футболу, недопуск российских спортсменов до международных стартов, популяризация спорта среди молодежи, развитие спорта в Великих Луках – об этом и не только в 12.04.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.