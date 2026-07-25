ФК «Псков» стал пятикратным обладателем Кубка Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков» стал рекордсменом Северо-Запада по количеству завоеванных кубков. Историческое достижение покорилось команде на финале Кубка среди любительских команд в зоне «Северо-Запад» сезона 2026 года, который прошел на стадионе «Спартак» в Гатчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении Федераций футбола «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: объединение федераций футбола «Северо-Запад» / «ВКонтакте»

В матче за трофей сошлись СШ «Ленинградец» и ФК «Псков». По итогу игры, псковские спортмены обыграли петербуржцев со счетом 2:1.