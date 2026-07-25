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ФК «Псков» стал пятикратным обладателем Кубка Северо-Запада

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Футбольный клуб «Псков» стал рекордсменом Северо-Запада по количеству завоеванных кубков. Историческое достижение покорилось команде на финале Кубка среди любительских команд в зоне «Северо-Запад» сезона 2026 года, который прошел на стадионе «Спартак» в Гатчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении Федераций футбола «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: объединение федераций футбола «Северо-Запад» / «ВКонтакте»

В матче за трофей сошлись СШ «Ленинградец» и ФК «Псков». По итогу игры, псковские спортмены обыграли петербуржцев со счетом 2:1.

На 26-й минуте «Псков» открыл счет благодаря красивому удару Кирилла Алексеева после углового. «Ленинградец» быстро отыгрался и тоже забил эффектно. Алексей Дубовец пяткой отпасовал Никите Морозову, который «расстрелял» голкипера.

Второй тайм долго был безголевым. В концовке стопроцентный момент имели псковичи: Сергей Молчанов вышел один на один с вратарем, но Кирилл Подборонов выиграл дуэль у форварда. Под занавес основного времени Иван Пушкин назначил пенальти в ворота «Ленинградца». Федор Пикалев реализовал 11-метровый, установив итоговый счет матча.

 

«Псков» стал обладателем Кубка Северо-Запада в пятый раз, установив рекорд для региона. Ранее команда выигрывала трофей в 1999, 2007, 2020 и 2021 годах.

Теперь псковичи сыграют в стыковых матчах за попадание в финальный турнир Третьей лиги. Осенью они встретятся с победителем Кубка Санкт-Петербурга.

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