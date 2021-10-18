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Спорт

Футбольный клуб «Псков» стал обладателем кубка Северо-Запада

23.10.2021 21:26|ПсковКомментариев: 0

Футбольный клуб «Псков» стал обладателем кубка межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе. 

Фото: телеграм-канал «Псковский спорт»

Финальная игра соревнований проходила 23 октября на стадионе «Локомотив» в Пскове без участия зрителей. На футбольном поле встретились ФК «Псков» и «Карелия» (Петрозаводск). Псковичи одержали победу со счетом 4:0.

Голы забили Александр Алексеев, Всеволод Федоров и Никита Вихров. 

Фото: футбольный клуб «Псков»

В состав псковской команды вошли Денис Долгий (вратарь), Артем Васильев (капитан), Руслан Суродин, Алексей Соболев, Сергей Иванов, Иван Георгиев (89' Александр Репин), Александр Савельев (85' Антон Паранин), Александр Алексеев (90' Никита Вихров), Всеволод Федоров (90' Максим Вихров), Артем Савельев (46' Даниил Михайлов), Матвей Баловнев (46' Даниил Михайлов).

Запасные: Денис Трункин (вратарь), Владислав Волков. 

Теги: #футбол #псков #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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