Псковские Росгвардейцы приняли участие в чемпионате по спортивному и боевому самбо в Вологде

Псковские Росгвардейцы приняли участие в чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по спортивному и боевому самбо в Вологде и заняли третье место в личном первенстве до 64 килограммов и 98 килограммов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках празднования десятилетия Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка в Вологде прошли Чемпионаты Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по спортивному и боевому самбо. Турниры, посвященные памяти сотрудников СОБР «Дружина» старшего лейтенанта полиции Сергея Дорохова и старшего сержанта полиции Владимира Архипова, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции, собрали более 80 спортсменов из 14 команд управлений и воинских частей Северо-Западного округа Росгвардии.

По итогам чемпионата по спортивному самбо высшую ступень пьедестала уверенно заняли представители управления Росгвардии по Калининградской области, второе место заняли хозяева чемпионата — спортсмены из управления Росгвардии по Вологодской области, третье место завоевали самбисты из Управления Росгвардии по Архангельской области.

Среди воинских частей лучшими были признаны самбисты из полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии Ленинградской области, на втором месте – спортсмены из специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии города Калининград, третье место завоевали представители морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии города Мурманск.

В личном первенстве до 64 килограммов и 98 килограммов псковичи Михаил Л. и Роберт Н. совместно с коллегами из Мурманской и Архангельской областей заняли третье место.

Лидерами в командном зачете Чемпионата по боевому самбо стали спортсмены из управления Росгвардии по Вологодской области, второе место завоевали представители управления Росгвардии по Калининградской области, на третьем месте самбисты из управления Росгвардии по Архангельской области.

Среди воинских частей по боевому самбо лучшими были признаны самбисты из морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии города Мурманск, на втором месте – спортсмены из специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии города Калининград, третье место завоевали представители специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии города Санкт-Петербург.

«Каждый поединок в спортивном и боевом самбо был наполнен моментами активной борьбы, отточенной техникой спортсменов, яркими захватами, удержаниями и приемами», — прокомментировали в ведомстве.

Победителям и призерам чемпионата вручили кубки, медали и грамоты, а также специальные ценные подарки. Участники спортивных соревнований отметили высокий организационный уровень проведения чемпионата.