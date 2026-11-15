«Безграничные возможности»: фестиваль по адаптивным видам спорта прошел в Псковской области

Четвертые соревнования по адаптивным видам спорта «Безграничные возможности» прошли 14 ноября в спортивном зале «Олимп» деревни Борисовичи Псковской области. Они объединили более 150 участников из разных регионов страны. О том, как прошло мероприятие, кто в нём участвовал, какие эмоции и результаты принесли состязания, а также о значении таких фестивалей для региона узнала Псковская Лента Новостей.
На фестивале были представлены различные виды состязаний: армрестлинг, пауэрлифтинг, тактическая стрельба, метание ножей, сборки-разборки оружия, а также нарды и дартс. Кроме того, были проведены военно-спортивные эстафеты и мастер-класс по физическому спорту. Соревнования собрали более 150 участников Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также Псковской, Московской областей, республики Карелия и других регионов.
Целью соревнований, по словам организаторов, стала поддержка военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, а также гражданских лиц с инвалидностью, получивших травмы и заболевания в различных жизненных ситуациях, при помощи адаптивного спорта, который способствует укреплению здоровья, нахождению общения, постановке целей и их достижению. О роли спорта в восстановлении военнослужащих и в поддержке граждан с инвалидностью высказалась руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.
О целях соревнований также рассказал председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции Игорь Пучков.
Кроме того, о положительном влиянии подобных соревнований на молодежь заявила министр спорта Псковской области Лилия Аюпова в своем письме, которое озвучил заместитель министра спорта Псковской области Виталий Белый.
Также подчеркнула важность подобных фестивалей как стартовой площадки для спортивных достижений и отметила развитие адаптивного спорта в регионе представитель псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Екатерина Огинская.
Ветеран боевых действий специальной военной операции Андрей Беспалов в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, что начал профессионально заниматься пауэрлифтингом с апреля этого года и что на данный момент стремится достичь третьего спортивного разряда. Также Андрей Беспалов поделился своими спортивными результатами.
Кроме того, ветеран специальной военной операции высказался о важности подобных состязаний: «Подобные соревнования важны, так как есть много людей, которые в такой же ситуации, как и я. Некоторые боятся выйти, зачем-то заняться, кто-то совершенно не знает, что в нашем городе, в области проводятся такие мероприятия. Все возможности даны, даже неважно, ты участник или СВО. Просто, если у тебя появилась какая-то серьезная травма, ты можешь прийти, тебе помогут, тебя вовлекут в эти движения. То есть, нужно, чтобы люди не сидели дома, чтобы и окружающие видели то, что мы, ну, участники даже СВО после ранения не сидят дома в забитых квартирах, мы участвуем в общественных движениях и хотим вовлечь остальных даже, если это люди без каких-либо травм».
Ветеран боевых действий специальной военной операции, уроженец Великого Новгорода Дмитрий Петров также поделился, что участвует в псковских соревнованиях адаптивного спорта уже второй раз.
Помимо этого, Дмитрий Петров рассказал о своем спортивном пути после получения ранений: «Я сам тренируюсь дома, постоянно занимаюсь спортом. Ну, я еще в госпитале, потому что начал, в принципе, чуть-чуть заниматься, просто восстанавливаться. Там что было, какие там тренажеры, какие-то станки, так скажем, для занятий спортом, я уже там занимался по чуть-чуть, когда восстанавливался после ранения. Поэтому не сказать, что я не подготовленный, но и непрофессионально, так скажем, готовился».
По окончанию соревнований прошел розыгрыш призов от партнеров, главным из которых стал трёхдневный отпуск в Москве с экскурсией и проживанием. О нем рассказала руководитель департамента стратегических коммуникаций группы компании «Бионика Космос» Арина Пащенко.
Напомним, в 2026 году при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности», направленный на признание достижений граждан с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды.
Программа конкурса включает 12 номинаций, объединённых в два тематических направления: «Люди без границ», которое посвящено личным историям и победам граждан с инвалидностью, и «Норма жизни», предусматривающее оценку практик организаций, некоммерческого сектора, бизнеса и региональных команд в сфере обеспечения доступности и инклюзии. В первом блоке представлено шесть номинаций: «Свой путь», «Открывая возможности», «Счастье быть вместе», «Голос перемен/Язык равенства», «Навстречу миру» и «Мечта без границ»; во втором — так же шесть номинаций: «Открытая команда», «Культура без границ», «Образование для каждого», «Технология возможностей», «Нужны друг другу» и «Территория равных возможностей».
В декабре регионы проведут отбор, зимой региональным победителям предстоит экспертная оценка. К 5 марта 2027 года будут определены 39 финалистов, из которых выберут 13 победителей. Победители номинации «Мечта без границ» будут определены народным голосованием.
Фестиваль показал, что адаптивный спорт — это путь к восстановлению, уверенности и новым достижениям. Истории участников доказывают: даже после тяжёлых испытаний можно добиваться побед и вдохновлять других. Подобные мероприятия становятся важной ступенью к крупным соревнованиям, а поддержка государства подтверждает значимость инклюзивного спорта.
Организаторами фестиваля стали региональная Ассоциация ветеранов СВО, Школа адаптивного спорта Псковской области при поддержке псковского филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального Министерства спорта.
Софья Зиновьева