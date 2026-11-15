«Безграничные возможности»: фестиваль по адаптивным видам спорта прошел в Псковской области

Четвертые соревнования по адаптивным видам спорта «Безграничные возможности» прошли 14 ноября в спортивном зале «Олимп» деревни Борисовичи Псковской области. Они объединили более 150 участников из разных регионов страны. О том, как прошло мероприятие, кто в нём участвовал, какие эмоции и результаты принесли состязания, а также о значении таких фестивалей для региона узнала Псковская Лента Новостей.

На фестивале были представлены различные виды состязаний: армрестлинг, пауэрлифтинг, тактическая стрельба, метание ножей, сборки-разборки оружия, а также нарды и дартс. Кроме того, были проведены военно-спортивные эстафеты и мастер-класс по физическому спорту. Соревнования собрали более 150 участников Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также Псковской, Московской областей, республики Карелия и других регионов.

Целью соревнований, по словам организаторов, стала поддержка военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, а также гражданских лиц с инвалидностью, получивших травмы и заболевания в различных жизненных ситуациях, при помощи адаптивного спорта, который способствует укреплению здоровья, нахождению общения, постановке целей и их достижению. О роли спорта в восстановлении военнослужащих и в поддержке граждан с инвалидностью высказалась руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

«Спорт сегодня является инструментом для реабилитации, который позволяет осуществить переход от боевого братства к спортивному. Уважаемые ветераны, дорогие наши ребята, сегодня вы в очередной раз показываете свое невероятное творчество при различных видах спорта и доказываете, что для вас нет невыполнимых задач. То, что вы демонстрируете и говорите, за этим стоит великий труд, сила духа, сила характера. Вы знаете, самое главное для каждого человека – тот пример, который он оставляет для других и подает его другим. Вы – пример невероятного мужества, удивительной целеустремленности», — прокомментировала Надежда Васильева.

О целях соревнований также рассказал председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции Игорь Пучков.

«Целью сегодняшнего мероприятия является не только общение, знакомство, поддержка ветеранов, но и доказательство того, что люди, бойцы, парни с дивизии, с 15 бригады и так далее, получившие тяжелые ранения, такие как я, могут наравне со здоровыми показывать достойные результаты и конкурировать», — заявил Игорь Пучков.

Кроме того, о положительном влиянии подобных соревнований на молодежь заявила министр спорта Псковской области Лилия Аюпова в своем письме, которое озвучил заместитель министра спорта Псковской области Виталий Белый.

«Вы воплощаете истинный патриотизм и отвагу, а ваш жизненный путь служит достойным ориентиром для подрастающего поколения. Мы гордимся вами», — озвучил Виталий Белый.

Также подчеркнула важность подобных фестивалей как стартовой площадки для спортивных достижений и отметила развитие адаптивного спорта в регионе представитель псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Екатерина Огинская.

«Хочу отметить, что подобные фестивали – это очень важные события, потому что порой именно с таких фестивалей начинается путь к высоким спортивным достижениям. Хочется отметить, что Псковская область постоянно расширяет количество адаптивных видов спорта. Подобные инициативы помогают нашим спортсменам более уверенно и достойно представлять Псковскую область на соревнованиях уже более широкого плана, такие как российские соревнования, международные соревнования. Поэтому подобные мероприятия объединяют нас всех, делают нас сильнее, позволяют нам стараться, быть сильным, здоровым, уверенным в себе и покорять новые вершины», — добавила Екатерина Огинская.

Ветеран боевых действий специальной военной операции Андрей Беспалов в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, что начал профессионально заниматься пауэрлифтингом с апреля этого года и что на данный момент стремится достичь третьего спортивного разряда. Также Андрей Беспалов поделился своими спортивными результатами.

«Есть результаты там на чемпионате Ленинградского военного округа – первое место. В Петербурге также был турнир, там занял первое место. То есть, ну, потихонечку. Есть еще достижения, но не такие они большие и масштабные; это в первую очередь достижения и победы над самим собой. Борьба идет, чтобы стать лучше», — рассказал Андрей Беспалов.

Кроме того, ветеран специальной военной операции высказался о важности подобных состязаний: «Подобные соревнования важны, так как есть много людей, которые в такой же ситуации, как и я. Некоторые боятся выйти, зачем-то заняться, кто-то совершенно не знает, что в нашем городе, в области проводятся такие мероприятия. Все возможности даны, даже неважно, ты участник или СВО. Просто, если у тебя появилась какая-то серьезная травма, ты можешь прийти, тебе помогут, тебя вовлекут в эти движения. То есть, нужно, чтобы люди не сидели дома, чтобы и окружающие видели то, что мы, ну, участники даже СВО после ранения не сидят дома в забитых квартирах, мы участвуем в общественных движениях и хотим вовлечь остальных даже, если это люди без каких-либо травм».

Ветеран боевых действий специальной военной операции, уроженец Великого Новгорода Дмитрий Петров также поделился, что участвует в псковских соревнованиях адаптивного спорта уже второй раз.

«Первый раз пригласили меня, когда я был на одном из форумов был и познакомился с Марией, когда только-только из госпиталя выписался. Меня пригласили тогда на декабрьский фестиваль в 2025 году, я, получается, в середине октября я выписался из госпиталя, а в декабре я уже был на фестивале здесь у вас», — рассказал Дмитрий Петров.

Помимо этого, Дмитрий Петров рассказал о своем спортивном пути после получения ранений: «Я сам тренируюсь дома, постоянно занимаюсь спортом. Ну, я еще в госпитале, потому что начал, в принципе, чуть-чуть заниматься, просто восстанавливаться. Там что было, какие там тренажеры, какие-то станки, так скажем, для занятий спортом, я уже там занимался по чуть-чуть, когда восстанавливался после ранения. Поэтому не сказать, что я не подготовленный, но и непрофессионально, так скажем, готовился».

По окончанию соревнований прошел розыгрыш призов от партнеров, главным из которых стал трёхдневный отпуск в Москве с экскурсией и проживанием. О нем рассказала руководитель департамента стратегических коммуникаций группы компании «Бионика Космос» Арина Пащенко.

«Наша организация является спонсором главного приза — это трехдневная поездка в Москву. Она достанется победителю, и этого победителя выберет жеребьевка в конце мероприятия. У нас есть целая сборная, которая находится от нас здесь, и она также участвует. В розыгрыше принимают участие все участники, потому что изначально, когда человек регистрируется, он заполняет свои данные и потом выбирается номер, то есть заранее организаторы всё подготовили. Здесь важно, что путёвку может получить только человек с ампутацией. Также на нашем стенде можно выиграть приз от нашей компании "Бионика Космос" и клиники "Бионарта": носочки, футболки, термонаклейки от "Роскосмоса" и кепки», — рассказала Арина Пащенко.

Напомним, в 2026 году при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности», направленный на признание достижений граждан с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды.

Программа конкурса включает 12 номинаций, объединённых в два тематических направления: «Люди без границ», которое посвящено личным историям и победам граждан с инвалидностью, и «Норма жизни», предусматривающее оценку практик организаций, некоммерческого сектора, бизнеса и региональных команд в сфере обеспечения доступности и инклюзии. В первом блоке представлено шесть номинаций: «Свой путь», «Открывая возможности», «Счастье быть вместе», «Голос перемен/Язык равенства», «Навстречу миру» и «Мечта без границ»; во втором — так же шесть номинаций: «Открытая команда», «Культура без границ», «Образование для каждого», «Технология возможностей», «Нужны друг другу» и «Территория равных возможностей».

В декабре регионы проведут отбор, зимой региональным победителям предстоит экспертная оценка. К 5 марта 2027 года будут определены 39 финалистов, из которых выберут 13 победителей. Победители номинации «Мечта без границ» будут определены народным голосованием.

Фестиваль показал, что адаптивный спорт — это путь к восстановлению, уверенности и новым достижениям. Истории участников доказывают: даже после тяжёлых испытаний можно добиваться побед и вдохновлять других. Подобные мероприятия становятся важной ступенью к крупным соревнованиям, а поддержка государства подтверждает значимость инклюзивного спорта.

Организаторами фестиваля стали региональная Ассоциация ветеранов СВО, Школа адаптивного спорта Псковской области при поддержке псковского филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального Министерства спорта.



Софья Зиновьева