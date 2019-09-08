Волонтеры до 16 и старше: Как псковские школьники Ганзу выручали

Ганза закончилась, но дело ее живет: знакомство с соседями по Европе, наработанные контакты, апробированные формы работы с иностранными делегациями - все это, конечно же ждет своего дальнейшего применения в экономической и социально-культурной жизни региона. В особенности интересным оказался опыт работы с волонтерами, среди которых оказалось очень много молодых псковичей - школьников и студентов.
На минувшей неделе самых активных из них наградили грамотами и письмами с благодарностью властей. Псковская Лента Новостей выяснила у них, чем запомнилась им Ганза и что им лично дало участие в этом знаковом для региона событии.
Пока социологи составляют фотороботы современной российской молодежи как инертной массы без целей и идеалов, молодежь живет своей жизнью, совершенно независимой от оценок ученых экспертов. По словам координатора ганзейских волонтеров в Псковском филиале Российской международной академии туризма Юлии Никифоровой, школьники, с которыми она познакомилась на курсах по подготовке ганзейских волонтеров, - отважные, добросовестные, очень талантливые, неравнодушные и целеустремленные.
«Ярко и активно проявили себя девочки из Псковского Гуманитарного лицея, - делится впечатлениями Юлия. - На Ганзе был очень востребован немецкий язык. Лицейский учитель по немецкому языку Светлана Прокофьева дает ученикам тот уровень знаний, который восхищает даже иностранцев. Я бы хотела сказать добрые теплые слова в адрес четырех девочек-лицеисток. Вера Новоселова и Анастасия Степанова проводили экскурсии на немецком языке, были очень востребованы. Мне они запомнились своей искренностью, глубиной, позитивностью. Они даже в классе перед мероприятиями тренировались - проводили экскурсию на немецком для своих одноклассников. Еще две девочки - Любава Добрынина и Анастасия Пилипейко сопровождали делегацию из немецкого города Стендаль».
Любава объясняет, что ее знаниям в немецком в немалой степени способствовали поездки в Германию по обмену: она жила в немецкой семье и, в свою очередь, ее семья участвовала в приеме школьников из Германии. Кроме того, в подготовке к Ганзейским дням ей помогли курсы, которые проводились в Псковском филиале РМАТ. «Люди были достаточно взрослые, - говорит Любава о членах делегации. - С ними требовалось договориться, чтобы они нас всерьез воспринимали. Надо было постоянно держать ухо востро, чтобы они никуда не ушли без нашего ведома. Но я была очень рада, что в очередной раз пообщалась на немецком языке».
Волонтер Псковской Ганзы Любава Добрынина
Больше всего школьнице запомнилась палатка делегации из Штендаля, которая размещалась в Детском парке, и их национальные костюмы. «Они приняли участие в параде, которым завершались Ганзейские дни, - вспоминает Любава. - Люди им махали, из окон высовывались, кричали им по-русски: «Добро пожаловать в Россию!». Говоря о том, что удивляло иностранцев в России, Любава говорит, что по большей части им все нравилось, единственное - они недоумевали относительно псковской погоды: в Германии обычно больше солнца и тепла.
Одним из самых молодых волонтеров Ганзы стал восьмиклассник Степан Сырорыбов. Школьник отработал две смены в информационном центре вместе с Ольгой Куземкиной, выпускницей ПИЛГ, а затем заменил старших волонтеров, переоценивших знание иностранного языка. «Он по-настоящему, наравне со взрослыми, включился в работу - звонил по различным вопросам, связанным с делегацией, и 11 вечера, и в 7 утра», - говорит Юлия.
На нашу просьбу рассказать о самом ярком моменте волонтерства, Степан вспоминает поездку с делегацией на «единичке» - обычном псковском автобусе. Дело в том, что в рамках ганзейских дней для всех участников была организована доставка, но группа Степана выразила желание почувствовать себя простыми горожанами. Что говорить - кондукторы были в шоке, когда в автобус зашли 10 человек, говорящих по-немецки. Так и доехали до гостиницы - без приключений, зато с впечатлениями.
Юлия Никифорова вручает Степану Сырорыбову благодарственное письмо
На минувшей неделе наградили не только школьников, но и студентов Псковского филиала РМАТ, которые принимали участие в Ганзе по разным направлениям. В основном они помогали в сопровождении делегаций и работе Ганзейского презентационного рынка.
«Хочется отметить двух наших студенток - Нину Трикозу и Ирину Вишнякову, - говорит Юлия Никифорова. - Это девочки, которые учатся по направлению «Гостиничный сервис». Они выполняли ответственную роль диспетчеров делегаций. Дело в том, что у каждой делегации была серьезная сетка расписания, и каждые три часа наши волонтеры докладывали в штаб, что происходит с гостями, все ли в порядке. Таким образом, был организован постоянный мониторинг - как у авиадиспетчеров. Реагирование было мгновенным: если кто-то не попадал на мероприятие, подключались все. В результате все делегации справились с программой, но какими организационными усилиями - оставим это за кадром».
В роли волонтера попробовал себя и студент Псковского филиала РМАТ Иван Егоров. Он сопровождал делегацию из голландского города Хардервейк.
Иван говорит, что лично ему Ганза дала большой опыт общения с людьми, в том числе с иностранцами. Навыки, полученные на Ганзе, пригодятся ему в дальнейшем профессиональном пути.
Делегация из Хардервейка
«Мы учимся в Академии туризма, и предполагается, что мы все время будем контактировать с людьми, общаться. Нам необходимо быть коммуникабельными, - считает студент-волонтер. - Кроме того, мы получили навык решения проблем. Все дни были насыщенными, и время пролетело очень быстро».
«Интересно», «незабываемо», «полезно», «ждем повторения» - эти слова, наверное, чаще всего употребляли школьники и студенты, принимавшие участие в важнейшем для Псковской области мероприятии в качестве волонтеров. Так что Ганза закончилась - но дело ее живет! ;)
Кстати
16 сентября состоится награждение благодарственными письмами взрослых волонтеров из числа экскурсоводов и сопровождающих делегации.
Елена Никитина