Туризм

Волонтеры до 16 и старше: Как псковские школьники Ганзу выручали

Ганза закончилась, но дело ее живет: знакомство с соседями по Европе, наработанные контакты, апробированные формы работы с иностранными делегациями - все это, конечно же ждет своего дальнейшего применения в экономической и социально-культурной жизни региона. В особенности интересным оказался опыт работы с волонтерами, среди которых оказалось очень много молодых псковичей - школьников и студентов.

На минувшей неделе самых активных из них наградили грамотами и письмами с благодарностью властей. Псковская Лента Новостей выяснила у них, чем запомнилась им Ганза и что им лично дало участие в этом знаковом для региона событии.

Пока социологи составляют фотороботы современной российской молодежи как инертной массы без целей и идеалов, молодежь живет своей жизнью, совершенно независимой от оценок ученых экспертов. По словам координатора ганзейских волонтеров в Псковском филиале Российской международной академии туризма Юлии Никифоровой, школьники, с которыми она познакомилась на курсах по подготовке ганзейских волонтеров, - отважные, добросовестные, очень талантливые, неравнодушные и целеустремленные.

«Ярко и активно проявили себя девочки из Псковского Гуманитарного лицея, - делится впечатлениями Юлия. - На Ганзе был очень востребован немецкий язык. Лицейский учитель по немецкому языку Светлана Прокофьева дает ученикам тот уровень знаний, который восхищает даже иностранцев. Я бы хотела сказать добрые теплые слова в адрес четырех девочек-лицеисток. Вера Новоселова и Анастасия Степанова проводили экскурсии на немецком языке, были очень востребованы. Мне они запомнились своей искренностью, глубиной, позитивностью. Они даже в классе перед мероприятиями тренировались - проводили экскурсию на немецком для своих одноклассников. Еще две девочки - Любава Добрынина и Анастасия Пилипейко сопровождали делегацию из немецкого города Стендаль».

Любава Добрынина, ученица 10 класса Гуманитарного лицея: «Я должна была координировать участников иностранной делегации, сопровождать их на все мероприятия, куда им надо было попасть. Они не очень хорошо ориентировались в городе, потому что были у нас впервые. Кроме того, мы помогали другим волонтерам в общении с их делегациями, так как все в основном знали английский, а большинство гостей были немецкоговорящими. Я уже была волонтером, но участвовала в другом роде деятельности: со своей собакой я ездила в детские дома, мы с группой кинологов помогали детям, радовали их. В качестве сопровождающего я выступала в первый раз».

Любава объясняет, что ее знаниям в немецком в немалой степени способствовали поездки в Германию по обмену: она жила в немецкой семье и, в свою очередь, ее семья участвовала в приеме школьников из Германии. Кроме того, в подготовке к Ганзейским дням ей помогли курсы, которые проводились в Псковском филиале РМАТ. «Люди были достаточно взрослые, - говорит Любава о членах делегации. - С ними требовалось договориться, чтобы они нас всерьез воспринимали. Надо было постоянно держать ухо востро, чтобы они никуда не ушли без нашего ведома. Но я была очень рада, что в очередной раз пообщалась на немецком языке».

Волонтер Псковской Ганзы Любава Добрынина

Больше всего школьнице запомнилась палатка делегации из Штендаля, которая размещалась в Детском парке, и их национальные костюмы. «Они приняли участие в параде, которым завершались Ганзейские дни, - вспоминает Любава. - Люди им махали, из окон высовывались, кричали им по-русски: «Добро пожаловать в Россию!». Говоря о том, что удивляло иностранцев в России, Любава говорит, что по большей части им все нравилось, единственное - они недоумевали относительно псковской погоды: в Германии обычно больше солнца и тепла.

Любава Добрынина: «Я много приобрела в плане коммуникабельности. Я работала с разными людьми - взрослыми, иностранцами, другими волонтерами, как молодыми, так и в возрасте. Я смогла влиться в незнакомый коллектив, научилась решать проблемы. Нам надо было действовать быстро, пока никто не разбежался и не остался недовольным. Когда «втянулись» в ход мероприятий на второй день, все было классно и интересно».

Одним из самых молодых волонтеров Ганзы стал восьмиклассник Степан Сырорыбов. Школьник отработал две смены в информационном центре вместе с Ольгой Куземкиной, выпускницей ПИЛГ, а затем заменил старших волонтеров, переоценивших знание иностранного языка. «Он по-настоящему, наравне со взрослыми, включился в работу - звонил по различным вопросам, связанным с делегацией, и 11 вечера, и в 7 утра», - говорит Юлия.

Степан Сырорыбов, ученик Технического лицея: «Благодаря волонтерству на Ганзе я стал лучше общаться на иностранном языке, даже немного научился на немецком говорить, хотя основной язык в школе - английский. Я стал более раскованно вести себя с людьми. И, наконец, когда ты чувствуешь себя нужным - это очень приятно! Если в Пскове еще будут проводиться подобные мероприятия, я, безусловно, к ним присоединюсь».

На нашу просьбу рассказать о самом ярком моменте волонтерства, Степан вспоминает поездку с делегацией на «единичке» - обычном псковском автобусе. Дело в том, что в рамках ганзейских дней для всех участников была организована доставка, но группа Степана выразила желание почувствовать себя простыми горожанами. Что говорить - кондукторы были в шоке, когда в автобус зашли 10 человек, говорящих по-немецки. Так и доехали до гостиницы - без приключений, зато с впечатлениями.

Юлия Никифорова вручает Степану Сырорыбову благодарственное письмо

На минувшей неделе наградили не только школьников, но и студентов Псковского филиала РМАТ, которые принимали участие в Ганзе по разным направлениям. В основном они помогали в сопровождении делегаций и работе Ганзейского презентационного рынка.

«Хочется отметить двух наших студенток - Нину Трикозу и Ирину Вишнякову, - говорит Юлия Никифорова. - Это девочки, которые учатся по направлению «Гостиничный сервис». Они выполняли ответственную роль диспетчеров делегаций. Дело в том, что у каждой делегации была серьезная сетка расписания, и каждые три часа наши волонтеры докладывали в штаб, что происходит с гостями, все ли в порядке. Таким образом, был организован постоянный мониторинг - как у авиадиспетчеров. Реагирование было мгновенным: если кто-то не попадал на мероприятие, подключались все. В результате все делегации справились с программой, но какими организационными усилиями - оставим это за кадром».

В роли волонтера попробовал себя и студент Псковского филиала РМАТ Иван Егоров. Он сопровождал делегацию из голландского города Хардервейк.

Иван Егоров, студент Псковского филиала РМАТ: «Я впервые в подобном мероприятии участвовал, это был очень интересный опыт. Хотелось бы, конечно, если еще такая возможность выпадет, еще раз поучаствовать. Это была отличная практика английского, потому что за эти два дня я разговаривал на иностранном языке практически все время. Очень приятные впечатления остались и от делегации - хорошие, простые, интересные люди. Очень живой интерес они проявили к церквям, мы неоднократно заходили в некоторые из них. Некоторые исторические памятники интересовали. Я как мог на английском рассказывал им о городе и достопримечательностях. Наши гости остались довольны работой волонтеров - им все понравилось».

Иван говорит, что лично ему Ганза дала большой опыт общения с людьми, в том числе с иностранцами. Навыки, полученные на Ганзе, пригодятся ему в дальнейшем профессиональном пути.

Делегация из Хардервейка

«Мы учимся в Академии туризма, и предполагается, что мы все время будем контактировать с людьми, общаться. Нам необходимо быть коммуникабельными, - считает студент-волонтер. - Кроме того, мы получили навык решения проблем. Все дни были насыщенными, и время пролетело очень быстро».

«Интересно», «незабываемо», «полезно», «ждем повторения» - эти слова, наверное, чаще всего употребляли школьники и студенты, принимавшие участие в важнейшем для Псковской области мероприятии в качестве волонтеров. Так что Ганза закончилась - но дело ее живет! ;)

Кстати

16 сентября состоится награждение благодарственными письмами взрослых волонтеров из числа экскурсоводов и сопровождающих делегации.

Елена Никитина