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Недопустимость снижения компенсации за детский отдых отстаивают псковские профсоюзы

16.02.2022 15:38|ПсковКомментариев: 0

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области прошло сегодня, 16 февраля, под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Одно из основных решений трехсторонней комиссии – продолжить, усилить, популяризировать прививочную кампанию с целью выработки коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции. В облсовпрофе отметили, что, согласно разъяснениям Минздрава, вместо вакцины «Спутник Лайт» при ревакцинации достаточно привиться одним компонентом вакцины «Спутник V».

Также в связи с тем, что первичная медицинская помощь не оказывается в полной мере, рассматривается предложение по организации работы поликлинической службы по получению санаторно-курортных карт населением, необходимых для заселения в здравницы, отметили в облсовпрофе. Работодателям рекомендовали проводить экспресс-тестирование сотрудников на выявление инфекции. «Мы, профсоюзы, уже имеем такую практику, и она доказала свою эффективность», - заверили в организации.

«Большое обсуждение вызвал вопрос организации отдыха и оздоровления детей в летний период. Мы настаивали на недопустимости снижения компенсации родительской платы за путевку для бюджетного сектора с 80% до 60%. Профсоюзы региона представили свой мониторинг, по которому с 2014 года стоимость путевки в лагерь выросла на 77%, а заработная плата - всего на 42%. В итоге данный вопрос будет дополнительно проработан с целью выработки оптимального решения, найден соответствующий источник финансирования», - заметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он добавил, что по вопросу об организации работы по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Псковской области стороны социального партнерства признали тот факт, что в организациях и на предприятиях, где есть профсоюз, теневая занятость отсутствует. «В связи с этим главам муниципальных образований поручено, а работодателям Псковской области настоятельно рекомендовано провести работу по созданию профсоюзных организаций. Будем оказывать методическую и практическую помощь», – отметил по итогам встречи Игорь Иванов.

Кроме того, в рамках комиссии участники заслушали итоги мониторинга повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указами президента РФ от 7 мая 2012 года за январь-декабрь 2021 года. Также на мероприятии утвердили план работы комиссии на 2022 год с дополнением профсоюзной стороны рассмотреть вопросы, касающиеся ветеранов труда и обеспеченности квалифицированных кадров.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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