Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Пскове

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» закончилась в Пскове. Об этом сообщили в комментариях в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.
Подписчица поинтересовалась в комментариях под публикацией главы региона, когда в Пскове появится вакцина «Спутник Лайт».
Фото: скриншот с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
«Дата поставки пока неизвестна. В ближайшее время ревакцинацию можно будет пройти первым компонентом "Спутника V". Он идентичен вакцине "Спутник Лайт"», - ответил комитет по здравоохранению Псковской области.
По данным на 13 февраля, первую аппликацию вакцины от COVID-19 сделали 64 человека. Всего первым компонентом вакцины привились 287 878 жителей региона. Завершили курс вакцинации 176 жителей Псковской области, всего - 284 436. Ревакцинировались 8 псковичей. Всего повторно привиться решили 42 072 человека.