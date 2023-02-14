Туризм

Рекомендации по организации свадебного путешествия дадут эксперты в Пскове

Рекомендации по организации свадебного путешествия дадут на воскресном бранче «Репетиция вашей свадьбы» в особняке Лавриновского в Пскове сегодня, 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

«Многие пары мечтают поехать в свадебное путешествие, чтобы отдохнуть от свадебных хлопот и насладится друг другом. Но подготовка к свадьбе отнимает все силы и очень часто не остаётся времени на организацию своего медового отдыха. "Атмосфера путешествий" даст рекомендации по организации идеального свадебного путешествия, расскажет все о новых веяниях свадебных путешествий по России и за рубежом. Вы узнаете об идеях небанального, нестандартного путешествия, которое придется по душе», - рассказали в ТКД.

Вход свободный, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке.

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