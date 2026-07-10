Дочерняя компания «Автодора» поможет развивать дорожный сервис на Псковщине

На развитие дорожного сервиса в Псковской области направлено соглашение, которое заключено между правительством региона и дочерней компанией госкомпании «Автодор» ООО «Автодор-Девелопмент». Церемония подписания документа прошла на базе представительства правительства Псковской области при правительстве РФ. В ней приняли участие губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.
Видео: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»
Соглашение предполагает реализацию инвестиционных проектов по созданию многофункциональных дорожных зон на территории Псковской области.
Глава региона отметил, что подписанное соглашение позволит привести в регион уникальный центр компетенций федерального масштаба, привлекать инвестиции для реализации современных придорожных проектов, повышать стандарты качества и внедрять инновационные решения в области туристской инфраструктуры.
Ранее на рабочей встрече Михаил Ведерников и Анастасия Козлова обсудили возможные направления реализации соглашения.
Отметим, ООО «Автодор-Девелопмент» — дочернее общество компании «Автодор». Компания создает многофункциональные зоны дорожного сервиса «под ключ»: от планирования, проектирования, привлечения пула инвесторов до ввода в коммерческую эксплуатацию.
Зоны дорожного сервиса, которые разрабатывает и создает компания, включают комплекс объектов и услуг для комфортного обслуживания автомобилистов и пассажиров. На единой территории расположены автозаправочные станции, объекты питания, магазины с продуктами и товарами в дорогу, станции технического обслуживания, зоны отдыха и другие объекты.
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