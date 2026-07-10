Дочерняя компания «Автодора» поможет развивать дорожный сервис на Псковщине

На развитие дорожного сервиса в Псковской области направлено соглашение, которое заключено между правительством региона и дочерней компанией госкомпании «Автодор» ООО «Автодор-Девелопмент». Церемония подписания документа прошла на базе представительства правительства Псковской области при правительстве РФ. В ней приняли участие губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

Видео: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

Соглашение предполагает реализацию инвестиционных проектов по созданию многофункциональных дорожных зон на территории Псковской области.

«"Автодор-Девелопмент “ специализируется на реализации многофункциональных зон и объектов дорожного сервиса и успешно взаимодействует уже с 16 регионами страны. Для нас это тоже важное направление. Турпоток в наш регион стабильно растёт. Если говорить про прошлый год, то мы уже превысили показатель в 2,5 млн экскурсантов и 0,5 млн туристов. В этой части одна из перспективных сфер — это автотуризм. При поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство“ у нас уже разработано 5 автомобильных маршрутов, которые охватывают почти все основные и интересные локации для путешественников», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что подписанное соглашение позволит привести в регион уникальный центр компетенций федерального масштаба, привлекать инвестиции для реализации современных придорожных проектов, повышать стандарты качества и внедрять инновационные решения в области туристской инфраструктуры.

«Псковская область — регион с уникальным историко-культурным наследием, сильным туристическим потенциалом и важным значением для развития межрегиональных автомобильных маршрутов. Мы рады начать взаимодействие с правительством региона и предложить свои компетенции в развитии современных многофункциональных зон дорожного сервиса. Уверены, что сегодняшнее соглашение станет основой для системной работы, результатом которой станет более комфортная, безопасная и современная среда для всех, кто путешествует по дорогам Псковской области», — сказала Анастасия Козлова.

Ранее на рабочей встрече Михаил Ведерников и Анастасия Козлова обсудили возможные направления реализации соглашения.

Отметим, ООО «Автодор-Девелопмент» — дочернее общество компании «Автодор». Компания создает многофункциональные зоны дорожного сервиса «под ключ»: от планирования, проектирования, привлечения пула инвесторов до ввода в коммерческую эксплуатацию.

Зоны дорожного сервиса, которые разрабатывает и создает компания, включают комплекс объектов и услуг для комфортного обслуживания автомобилистов и пассажиров. На единой территории расположены автозаправочные станции, объекты питания, магазины с продуктами и товарами в дорогу, станции технического обслуживания, зоны отдыха и другие объекты.