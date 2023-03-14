Туризм

Россия заняла 64 место в рейтинге самых гостеприимных стран мира — аналитики

Эксперты аналитического портала Passport Index провели исследование и составили рейтинг самых гостеприимных стран мира. При составлении рейтинга учитывались те страны, куда иностранным гражданам разрешен въезд без визы.

В топ самых гостеприимных стран вошла 21 страна, большая часть из которых находится в Африке. Для путешествий туда гражданам 198 стран не нужно оформлять какие-либо дополнительные документы, сообщает runews24.

Последнее место рейтинга заняли сразу три государства — КНДР, Афганистан и Туркменистан. Обычным туристам попасть туда практически невозможно по политическим причинам. Также в конце списка оказались Ливия и Бутан, так как посещать эти страны без оформления визы могут представители только трех стран.

Проще всего иностранным туристам попасть в Индию, Боливию, Габон, Анголу, Нигерию, Сомали, Мавританию, Эфиопию и в некоторые другие страны Африки.

Стоит отметить, что Россия заняла 64 место в этом рейтинге поскольку для въезда в страну гражданам многих других стран необходима специальная виза.

Из европейских стран туристам проще всего попасть в Турцию, которая заняла 30 место в рейтинге гостеприимных стран.