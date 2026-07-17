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Более 279 экскурсоводов Псковской области успешно прошли аттестацию с начала года

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279 экскурсоводов Псковской области успешно прошли аттестацию с начала 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма региона. 

Министерство туризма Псковской области напомнило о том, что с 1 марта 2025 года оказывать экскурсионные услуги можно только при наличии обязательной аттестации. Аттестация проводится ежемесячно на базе министерства.

Аттестация включает в себя тестирование и практическое задание. При наличии стажа работы не менее трех лет соискатели освобождаются от тестирования и допускаются сразу к практическому заданию. По итогам успешной сдачи экзамена выдается нагрудная идентификационная карточка, а сведения о гиде вносятся в Единый федеральный реестр.

Все вопросы о прохождении аттестации можно задать по телефону: 8(8112) 299788 доб. 107  

Подробная информация о порядке аттестации, перечне документов и графике экзаменов размещена на официальном сайте министерства.

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