Более 279 экскурсоводов Псковской области успешно прошли аттестацию с начала года

279 экскурсоводов Псковской области успешно прошли аттестацию с начала 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма региона.

Министерство туризма Псковской области напомнило о том, что с 1 марта 2025 года оказывать экскурсионные услуги можно только при наличии обязательной аттестации. Аттестация проводится ежемесячно на базе министерства.

Аттестация включает в себя тестирование и практическое задание. При наличии стажа работы не менее трех лет соискатели освобождаются от тестирования и допускаются сразу к практическому заданию. По итогам успешной сдачи экзамена выдается нагрудная идентификационная карточка, а сведения о гиде вносятся в Единый федеральный реестр.

Все вопросы о прохождении аттестации можно задать по телефону: 8(8112) 299788 доб. 107

Подробная информация о порядке аттестации, перечне документов и графике экзаменов размещена на официальном сайте министерства.