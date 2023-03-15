Туризм

Стоимость недельного отдыха на курорте в Европе обойдется россиянам более чем в 200 тысяч рублей

В предстоящем летнем сезоне семидневный тур на пляжный курорт Европы обойдется российским туристам в среднем от 230 до 280 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в стоимость отдыха входит размещение в бюджетном отеле с включенными завтраками. При этом перелет, который будет осуществляться через третьи страны, составит 50-60% расходов, пишет RuNews24.

Эксперты добавили, что туристам, которые планируют летом отправиться на отдых в Европу, не стоит медлить с покупкой тура и авиабилетов. Кроме того, по словам специалистов, спрос среди россиян на летние туры в Европу существенно снизился, однако интерес к европейским направлениям по-прежнему сохраняется. Так, чаще всего российские туристы интересуются поездками во Францию, Грецию и Италию.