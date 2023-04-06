Туризм

Российским туристам назвали 20 стран, куда можно отправиться без визы или загранпаспорта

В этом году жители России смогут отдохнуть в 20 странах мира без визы или загранпаспорта. Об этом сообщила директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина.

Отмечается, что помимо привычных курортов Турции и Египта, россияне стали чаще интересоваться поездками в страны Ближнего Востока, среди которых Оман, Катар и Бахрейн. По словам эксперта, россиянам при въезде в эти государства не нужна виза, либо же ее можно оформить в электронном виде на месте.

Кроме того, в число безвизовых стран входят Индонезия, Шри-Ланка, Иордания, Черногория, Непал и ряд других. Для посещения этих государств российским туристам понадобится лишь загранпаспорт, пишет RuNews24.

Стоит отметить, что без загранпаспорта россияне также смогут посетить Белоруссию и Армению.