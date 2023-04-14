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Туризм

Стать участником программы строительства модульных гостиниц предлагают псковичам

19.04.2023 13:44|ПсковКомментариев: 0

До 11 мая регионы смогут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц. В 2022 году по результатам участия в этой программе Псковская области получила 157 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

По поручению президента РФ Минэкономразвития разработало порядок поддержки строительства модульных гостиниц. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С 20 апреля Минэкономразвития России, проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных отелей в 2023 - 2024 годах.

По итогам конкурса субъектам РФ предоставят субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения.

«Одним из самых важных направлений в туротрасли является развитие инфраструктуры комфортного отдыха в наших регионах по оперативному наращиванию средств размещения по всей территории страны, а также создания современного номерного фонда. К данной мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современных номеров. Данные средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения», - пояснил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения необходимо:

  • инвесторам подготовить документы в соответствии с утвержденным правительством перечнем и направить их в орган исполнительной власти в регионе, курирующий туризм;
  • субъектам Российской Федерации направить перечень заявок для дальнейшего их рассмотрения Минэкономразвития России и направления в конкурсную комиссию.

Вся необходимая информация для отбора и участия в конкурсных процедурах размещена на сайте Минэкономразвития России. Форма заявки также будет размещена на сайте Минэка.

Псковской области в 2022 году выделили бюджетные средства в размере 157 500 тысяч рублей на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения.

Комитетом по туризму Псковской области в декабре 2022 года провел конкурсный отбор на предоставление грантов юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории Псковской области. На конкурс поступило 14 заявок, победителями признали семь.

В результате планируется реализация семи проектов по созданию 105 модулей на 105 номеров и 276 койко-мест на территориях самых популярных туристических дистанций Псковской области: Псковский, Печорский, Пушкиногорский, Великолукский районы. По результатам проектов планируется создание 40 рабочих мест.

Реализация проектов продлена до 1 августа этого года.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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