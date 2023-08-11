Туризм

Турцию назвали самым популярным направлением у россиян для длительного отдыха

По данным «Яндекс Путешествий», в этом году россияне чаще выбирали для длительного отдыха такие направления, как Турция, Азербайджан и Таиланд.

При этом продолжительность пребывания в Турции по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза. Такие данные основаны на анализе информации по бронированию отелей и поиску авиабилетов, пишет RuNews24.

Кроме того, выяснилось, что на отдых продолжительностью больше трех месяцев, россияне предпочитали отправляться в Черногорию, Армению и Вьетнам.

В то же время, отметили аналитики сервиса, 55% россиян все же останавливали свой выбор для продолжительного отдыха на курортах России. Например, в Сочи, Минеральных Водах, Санкт-Петербурге, Калининграде и Махачкале.

Если говорить о тех, кто выезжал заграницу, они отдыхали в Стамбуле, Баку, Анталье, Бангкоке и Тель-Авиве.