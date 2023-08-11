Туризм

Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение

Прямое регулярное авиасообщение РФ и Мьянмы восстанавливается после тридцатилетнего перерыва: Myanmar Airways International приступит к полетам из Мандалая в Новосибирск с 5 сентября. Росавиация выдала соответствующее разрешение на выполнение полетов, говорится в сообщении ведомства.

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю», - отметили в Росавиации.

«Прямое регулярное авиасообщение с Мьянмой восстанавливается после тридцатилетнего перерыва», - подчеркнули в ведомстве.

Начало полетов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии, пишет РИА Новости.

В ведомстве также напомнили, что в феврале 2023 года в Москве состоялись консультации авиационных властей России и Мьянмы, на которых обсуждался проект нового межправсоглашения о воздушном сообщении и были согласованы коммерческие права назначенных авиакомпаний.