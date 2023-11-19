Туризм

Ведущий телепрограммы «Вокруг света» пригласил россиян в Псков на Новый год

Российский журналист, ведущий телепрограмм «Вокруг света», «Человек мира с Андреем Понкратовым», «Рекорды моей планеты», «А дома лучше» Андрей Понкратов пригласил подписчиков провести новогодние каникулы в Пскове.

Фото здесь и далее: Андрей Понкратов / «ВКонтакте»

«А поехали на Новый год в красавец Псков», - написал Андрей Понкратов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Понкратов посетил Псков и поделился снимками с подписчиками в социальной сети.

«Идëшь такой по городу, и вдруг стена XV века. Это Псков, детка», - поделился впечатлениями телеведущий.