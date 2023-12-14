Туризм

Зимний тревел-гид Tele2 для тех, кто все видел

Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал гид для путешественников с интересными идеями для отдыха в регионах Северо-Запада. С помощью сервиса все желающие могут спланировать зимние каникулы, а клиенты оператора получат подарки и бонусы от партнеров проекта. Во всех предложенных локациях Tele2 обеспечила качественный мобильный интернет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Tele2

«Гид по приключениям» – это коллекция необычных идей для путешествий в регионах Северо-Запада. В частности, в него вошли 4 небанальные локации в Псковской области. Компания Tele2 предлагает клиентам изготовить бумагу в Печорах, полетать над Талабскими островами, сплести лапти в Порхове, исследовать древнее городище. С помощью тревел-гида также можно спланировать путешествия по Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской областям и Карелии.

На всех направлениях предложенных путешествий Tele2 обеспечила стабильный мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных точках туристы могли оставаться на связи с близкими. Абоненты Tele2 также получат скидки и подарки от партнёров проекта. Выгодные предложения действуют в программе лояльности Tele2 «Больше».

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте проекта.

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