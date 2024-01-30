Семинар о туризме пройдет в Пскове 8 февраля

Представители туриндустрии Псковской области смогут бесплатно принять участие в семинаре «Туризм — драйвер развития Псковской области» 8 февраля. Регистрация продлится до 2 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Семинар пройдет в Пскове в конференц-зале отеля «Old Estate Hotel & SPA».
Руководители, управляющие и менеджеры, смогут повысить уровень своих компетенций, а также получить комплексную информацию по возможным мерам поддержки бизнеса.
В рамках семинара запланированы выступления экспертов по актуальным темам сферы туризма, а также секция «Блиц-презентации новых туробъектов и туристических услуг».
Все участники получат сертификат, подтверждающий прохождение семинара.
Организаторами мероприятия выступают комитет по туризму Псковской области совместно с центром «Мой бизнес». Подробности и программа по ссылке.