Туризм

В РСТ заявили об увеличении трат иностранных туристов в РФ в два раза за четыре года

Траты иностранных туристов в России по итогам трех кварталов 2023 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года - до $858. Об этом сообщил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Венгин в ходе стратегической сессии РСТ.

«Если разделить экспорт услуг на количество поездок, то получится, что каждый иностранный турист потратил за поездку в Россию в 2019 году $435, а по итогам трех кварталов 2023 года эта сумма составила $858. <…> Причина, наверное, в первую очередь в том, что у нас резко снизились маятниковые поездки, особенно на западных границах. И второе - цены в России на туристические услуги так или иначе растут», - сказал он.

Венгин отметил, что экспорт туристических услуг России за три квартала 2023 года составил $5,1 млрд, в то время как за этот же период 2019 года - $8,6 млрд, пишет ТАСС.

«Количество поездок при этом - 19 млн в 2019 году и почти 6 млн в 2023 году. Здесь количество поездок взято на основе данных Росстата по трем статьям. Согласно федеральному закону, это туризм, деловые и частные визиты. Численность иностранцев, тоже по Росстату, в 2019 году за три квартала была почти 11 млн человек, в 2023 году за три квартала - 2,2 млн», - рассказал эксперт.