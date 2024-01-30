Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
«Академия Слуха» подарки 1+1
Два хита псковской кухни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
 
 
 
ещё Туризм 30.01.2024 11:300 Профессор «Воробушек» 02.02.2024 19:000 В РСТ заявили об увеличении трат иностранных туристов в РФ в два раза за четыре года 02.02.2024 18:000 Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов 01.02.2024 21:200 В 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов 01.02.2024 18:270 Семинар о туризме пройдет в Пскове 8 февраля 01.02.2024 08:360 Цифровой паспорт туриста предложили ввести в России
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4111 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 27.01.2024 18:361 Интерактив: А если убьёт? 29.01.2024 16:274 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

В РСТ заявили об увеличении трат иностранных туристов в РФ в два раза за четыре года

02.02.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Траты иностранных туристов в России по итогам трех кварталов 2023 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года - до $858. Об этом сообщил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Венгин в ходе стратегической сессии РСТ.

«Если разделить экспорт услуг на количество поездок, то получится, что каждый иностранный турист потратил за поездку в Россию в 2019 году $435, а по итогам трех кварталов 2023 года эта сумма составила $858. <…> Причина, наверное, в первую очередь в том, что у нас резко снизились маятниковые поездки, особенно на западных границах. И второе - цены в России на туристические услуги так или иначе растут», - сказал он.

Венгин отметил, что экспорт туристических услуг России за три квартала 2023 года составил $5,1 млрд, в то время как за этот же период 2019 года - $8,6 млрд, пишет ТАСС.

«Количество поездок при этом - 19 млн в 2019 году и почти 6 млн в 2023 году. Здесь количество поездок взято на основе данных Росстата по трем статьям. Согласно федеральному закону, это туризм, деловые и частные визиты. Численность иностранцев, тоже по Росстату, в 2019 году за три квартала была почти 11 млн человек, в 2023 году за три квартала - 2,2 млн», - рассказал эксперт. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 194 человека
02.02.2024, 19:200 Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое 02.02.2024, 19:100 Две трети банковских переводов жители Псковской области делали через СБП 02.02.2024, 19:070 Новый состав Молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу 02.02.2024, 19:000 В РСТ заявили об увеличении трат иностранных туристов в РФ в два раза за четыре года
02.02.2024, 18:450 Члены псковских профсоюзов отдадут дневной заработок на нужды СВО 02.02.2024, 18:270 Розыгрыш билетов на акцию «Влюбленные в искусство» проходит в Псковском музее 02.02.2024, 18:150 Порядка 70 псковских «дружинников» завершают обучение в центре «Воин» 02.02.2024, 18:000 Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов
02.02.2024, 17:550 Как выявить обман с расчетом пенсии, объяснил эксперт 02.02.2024, 17:500 «То, что касается каждого»: о мерах соцподдержки рассказали псковичам 02.02.2024, 17:440 Более 50 команд соревновались в военно-спортивной игре в честь 100-летия Александра Матросова 02.02.2024, 17:370 Сотрудники псковского УФСИН помогли раскрыть почти 400 преступлений в 2023 году
02.02.2024, 17:360 Значение слова «рундук» раскрыли в псковском музее 02.02.2024, 17:290 Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год 02.02.2024, 17:260 Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом 02.02.2024, 17:251 Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей
02.02.2024, 17:140 За неделю число волонтеров проекта ФКГС выросло в 4 раза 02.02.2024, 17:050 Юный пскович занял второе место в международном шахматном турнире 02.02.2024, 16:540 Мемориальные доски в память о героях СВО открыли на фасаде здания Родинской школы 02.02.2024, 16:510 Лекция о старообрядцах пройдет в Пскове 9 февраля
02.02.2024, 16:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 февраля 02.02.2024, 16:290 Движение автотранспорта на участке улицы Лагерной в Пскове закроют с 5 февраля 02.02.2024, 16:230 Более 3 тысяч обращений зафиксировала система «Инцидент Менеджмент» в Псковской области 02.02.2024, 16:170 Мужчину осудили в Бежаницах за нападение на двух таксистов
02.02.2024, 16:060 На учете в Великих Луках стоят 70 неблагополучных семей 02.02.2024, 16:020 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 02.02.2024, 15:570 «Единая Россия» выполнила годовой план по народной программе на 96% 02.02.2024, 15:480 В Псковском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре
02.02.2024, 15:420 ЛДПР проводит опрос для выявления основных проблем Псковской области 02.02.2024, 15:320 ООО «Айсен» не смогло обжаловать попадание в реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области 02.02.2024, 15:290 Псковички стали победительницами первенства СЗФО по футзалу 02.02.2024, 15:170 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму?
02.02.2024, 15:150 Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения 02.02.2024, 15:060 «Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима. ВИДЕО 02.02.2024, 14:490 Полномочия депутата Великолукской гордумы Екатерины Семёновой прекратили досрочно 02.02.2024, 14:420 Более 600 соотечественников переехали в Псковскую область в прошлом году из-за рубежа
02.02.2024, 14:280 Ресурсный центр поддержки пожилых людей начал свою работу в Пскове 02.02.2024, 14:240 Инъектирование стен завершают в башне Нижних решеток в Печорах 02.02.2024, 14:090 Судимого 22-летнего великолучанина задержали по подозрению в новых преступлениях 02.02.2024, 14:050 Первые в России «очки будущего» станут доступны псковичам уже в марте
02.02.2024, 13:590 «Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки. ВИДЕО 02.02.2024, 13:560 Новую программу по труду в школах планируют утвердить к 1 июня 02.02.2024, 13:380 Снег и до +4 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля 02.02.2024, 13:280 Выбивать долги с россиян будут при помощи роботов
02.02.2024, 13:250 Мошенники рассылают ложные сообщения от имени главы Новосокольнического района 02.02.2024, 13:240 2024: вызовы, угрозы, ожидания 02.02.2024, 13:180 Ирина Свиридова утратила статус потенциального кандидата в президенты России 02.02.2024, 13:090 Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли Псковской области свыше 1,6 млрд рублей
02.02.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с рок-группой «Портал» 02.02.2024, 12:590 Антон Минаков: Доверие к дистанционному электронному голосованию выросло 02.02.2024, 12:540 Борис Елкин призвал подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС 02.02.2024, 12:480 Более половины жителей Псковской области прошли диспансеризацию в течение последних двух лет
02.02.2024, 12:360 Псковские таможенники не дали жителю Германии вывезти из РФ коллекцию минералов 02.02.2024, 12:320 «Зверьё моё»: Собака для джентльмена 02.02.2024, 12:320 «Разрушающее мозг» блюдо назвала диетолог 02.02.2024, 12:190 Уехавшего из РФ экс-члена псковского «Яблока» заочно заключили под стражу
02.02.2024, 12:180 На участие в онлайн-голосовании на выборах подали 740 тысяч заявок 02.02.2024, 12:130 Почти 150 осужденных вышли по УДО в Псковской области в 2023 году 02.02.2024, 12:071 Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники 02.02.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
02.02.2024, 11:470 Почти 20 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали жители Псковской области 02.02.2024, 11:380 «Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима 02.02.2024, 11:300 ЦИК выявила недостатки в документах двух потенциальных кандидатов в президенты 02.02.2024, 11:250 Карантин по бешенству ввели в Новоржевском муниципальном округе
02.02.2024, 11:170 Преграды догазификации: на круглом столе в Пскове обсудили, как ускорить подключение домохозяйств к голубому топливу 02.02.2024, 11:030 «Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки 02.02.2024, 10:570 Из-за «минирований» в Великих Луках за год возбудили 44 уголовных дела  02.02.2024, 10:500 Место встречи: улица Алтаева
02.02.2024, 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 02.02.2024, 10:270 Опасное тепло 02.02.2024, 10:190 Названы недопустимые в разговоре с телефонными мошенниками слова 02.02.2024, 10:050 Мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
02.02.2024, 09:490 Учащиеся Тямшанской гимназии первыми оценили работу второй линии завода «Титан-Полимер» 02.02.2024, 09:350 Плюсса осталась без водоснабжения из-за аварии на сетях 02.02.2024, 09:311 Мединский заявил, что новый учебник по обществознанию на завершающем этапе 02.02.2024, 09:150 Сотовую связь вернут в российские вузы и кампусы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru