Туризм

Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год - ред.) у нас получилось 8,5 миллионов иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький - 3,5%, но все же он есть», - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

РИА Новости изучило опубликованные накануне данные ФСБ по въезду иностранцев в Россию. Согласно им, 667,8 тысячи иностранных граждан, въехавших в Россию в 2023 году, указали своей целью «туризм». Но в тоже время есть «частные поездки» - их указали свыше 6,6 миллиона человек. На «учебу» приходится еще 523,5 тысячи, «транзитный проезд» - 207,8 тысячи, «деловые поездки» - 604,9 тысячи человек, а всего - 8,6 миллиона человек.