Туризм

Почти в три раза вырос турпоток из Китая в Россию за год

Число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Подобная тенденция наблюдается и в Пскове: количество гостей из Китая за последний год выросло в 5,5 раз. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии, свидетельствует исследование МегаФона.

Фото: МегаФон

По статистике оператора, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в МегаФоне. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан.

Во время путешествия по России туристы из Китая тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. На него приходится каждый четвертый потраченный китайцами гигабайт.

На втором месте — самый распространенный в Китае мессенджер QQ (около 5% всего трафика), а замыкает тройку популярных приложений поисковик Baidu.com. Кроме того, в российском роуминге китайские туристы активно смотрят видео в TikTok и посещают интернет-магазин Taobao.

Интерес к России растет и среди путешественников из других восточных стран. Турпоток из ОАЭ по объему уступает только китайскому среди азиатских государств и превосходит его по динамике — в сравнении с январем 2023 года число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов выросло в 2,8 раза.

На третьем месте — туристы из Японии (рост на 31%). Также российские города пользуются большой популярностью у вьетнамцев (рост на 85% год к году) и иранцев, которых в январе 2024 года приехало на 75% больше, чем в прошлом.