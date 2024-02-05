Туризм

Вышла вторая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область

Вторая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область вышла на Первом канале. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Мария Осадник и Евгений Покровский продолжают путешествие по Псковской области. Ее площадь более 55 тысяч квадратных километров, и здесь столько интересного! Эта земля, на которой зарождалась государственность Руси, - говорится на сайте.

Ведущие посетили древний город Великие Луки — неофициальную столицу воздухоплавания, — приняли участие в дефиле театра моды, посетили музей-усадьбу А. С. Пушкина в Михайловском, попробовали псковских улиток и прокатились с гор на тюбах.