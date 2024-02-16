Общество

Вышла первая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область

Первая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область вышла на Первом канале. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Псков — город воинской славы, международной торговли, великой культуры и древней истории. Ведущие узнали, что помогло древнему русскому городу пережить 123 войны, примерили роли псковского стрельца, приняли участие в гонках страусов и скоростном ралли по снежным дорогам!» - говорится в анонсе программы.

За время съемок в регионе ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на улиточной ферме в Невельском районе, базе отдыха «Озерное» в Печорском районе, провели съемки на горе Соколиха, посетили Пушкинские Горы и Великие Луки.

Побывала съемочная группа и в Гдовском районе у монумента «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва. Перед отъездом из Пскова гости с Первого канала познакомились с Барсиками - символами областного центра, побывали в Музее радио, а также на городском катке в Финском парке.

В ближайшее время выйдет и вторая часть выпуска.