Туризм

Развитие автомобильного туризма в Псковской области обсудят с федеральным экспертом

Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области» пройдет в Пскове и Великих Луках. Главная цель мероприятия — обеспечение комплексного подхода развития инфраструктуры и создания комфортных условий для автопутешествий в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет 4 июля в Пскове (с 11.00 до 15.00) и 5 июля в Великих Луках (с 11.00 до 15.00).

Важность развития сферы отметила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова: «Несмотря на развитое авиационное и железнодорожное сообщение, автомобиль все еще наиболее предпочтительный вид транспорта для многих путешественников. Это в первую очередь удобство — не нужно заранее покупать билеты, можно в любой момент изменить маршрут и самостоятельно добираться до любых точек на карте, выбирать места по интересам, что в целом является экономически выгодным вариантом для семейных путешествий. В регионе разработано множество туристических маршрутов для автотуристов по разным направлениям, все они размещены на туристическом портале Псковской области».

Среди приглашенных спикеров мероприятия — федеральный эксперт Сергей Лобарев, один из ведущих профессионалов отрасли. Его опыт позволит участникам мероприятия с нового ракурса посмотреть на инфраструктуру и предложения для любителей путешествий на машине по Псковской области, которых с каждым годом становится все больше.

«Общественные организации и эксперты после принятия концепции автотуризма в Российской Федерации, участвуют в предоставлении экспертной оценки потенциала и емкости рынка в части развития автомобильного туризма в регионах, проводят автоэкспедиции. Несомненно, магнитом для самостоятельных автотуристов является Псковская область, которая представляет собой рай для любителей старины с множеством уникальных объектов, по которым можно, как книгу, читать историю русского государства. Что необходимо сделать в первую очередь с объектами придорожного сервиса и притяжения для автомобилистов, чтобы путешествия по этому региону были ещё комфортнее и притягательней для новых туристов? Вместе с участниками мы ответим на эти вопросы, и надеюсь, мой опыт поможет придать новый импульс развитию автотуризма в Псковской области», — поделился Сергей Лобарев.