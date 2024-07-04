Туризм

Проблемы развития автотуризма в регионе обсуждают в Пскове

Первая стратегическая сессия по развитию автотуризма в Псковской области проходит в областной библиотеке имени Валентина Курбатова 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Автотуризм на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений развития внутреннего туризма в Российской Федерации. По данным Росстата, автотуристов у нас более 20 миллионов человек. Из них только более половины людей передвигаются дальше 400 километров от дома. Это связано с тем, что придорожная инфраструктура и вообще инфраструктура для автолюбителя на сегодняшний день развита недостаточно. Вот для этих целей мы сегодня с вами и собрались, чтобы определить проблематику, которая есть на территории Псковской области и возможные пути ее решения», - рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

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Напомним, в Псковской области в 2023 году туристический поток автотуристов составил около полумиллиона человек.